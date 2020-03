Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe novo lote de vacinas contra a gripe influenza

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Na segunda-feira (23), as doses já começaram a ser distribuídas para as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde e de lá para os municípios Foto: Divulgação Na segunda-feira (23), as doses já começaram a ser distribuídas para as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde e de lá para os municípios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Já está sendo distribuído aos municípios do Rio Grande do Sul o segundo lote de vacinas contra influenza. São mais 450 mil doses para atender esta primeira etapa da campanha destinada a idosos e trabalhadores de saúde. Na segunda-feira (23), as doses já começaram a ser distribuídas para as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde e de lá para os municípios.

Como se trata de um imunobiológico, a distribuição é feita em etapas, de acordo com a capacidade de armazenamento nos estados e municípios. O cronograma de entrega segue critérios técnicos e o envio é realizado nos quantitativos necessários para atender o cronograma e as etapas de vacinação por faixas etárias do público-alvo da campanha.

Com essa nova remessa, 50% das doses necessárias para esta etapa da vacinação (pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde), já foram recebidas, no total, 900 mil doses de vacinas do Ministério da Saúde.

