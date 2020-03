Política Bolsonaro diz que trocou informações com o presidente da China sobre o novo coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Telefonema ocorre dias depois de um dos filhos do presidente (foto), o deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusar o governo chinês pela pandemia do coronavírus Foto: Carolina Antunes/PR Telefonema ocorre dias depois de um dos filhos do presidente (foto), o deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusar o governo chinês pela pandemia do coronavírus. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais, nesta terça-feira (24), que conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping. De acordo com Bolsonaro, os dois líderes trocar “informações e ações” sobre o novo coronavírus.

A ligação ocorre em meio à crise diplomática provocada por críticas ao governo chinês feitas por um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que culpou a China pela pandemia de coronavírus. As falas do deputado foram rebatidas pelo embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. Wuhan, na China, foi o epicentro da disseminação do novo coronavírus.

Principal parceiro comercial do Brasil, a China teve de lidar com a alta do número de casos da Covid-19, situação similar a que o Brasil enfrenta no momento. No último dia 12, a China declarou o fim do pico do surto do novo coronavírus no país.

“Nesta manhã, em ligação telefônica com o presidente da China, Xi Jinping, reafirmamos nossos laços de amizade, troca de informações e ações sobre a Covid-19 e ampliação de nossos laços comerciais”, publicou Bolsonaro.

Bolsonaro publicou uma foto, na qual aparecem os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Tereza Cristina (Agricultura) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), além do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio Rocha.

Também por uma rede social, Wanming falou sobre a conversa entre Bolsonaro e Xi Jiping. Segundo o embaixador, a fala serviu para para “trocar opiniões sobre os importantes temas de interesse comum”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário