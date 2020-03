Últimas Um panorama sobre a pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Foto: Divulgação

As notícias mundo não são boas. Houve um avanço do Covid 19 importante. Mas estou escrevendo para tentar passar a minha visão do nosso panorama no momento.

Na minha opinião, baseada em tudo que tenho lido a respeito, fugindo da doença das fake news, se é que isso é possível, é a seguinte: a China muito provavelmente manipulou o que o ocorreu lá. Eles devem ter perdido cerca de 20 milhões de pessoas. Esse seria o número de mortos de um vírus que tem letalidade em torno de 1,5% a 2%.

Na minha cabeça, não fechava o número de 3000 mortes em um país mega populoso, sujo, com desrespeito enorme pelas pessoas e péssima qualidade de medicina e leitos de UTI.

Deve ter sido um desastre por lá, daí faz sentido as imagens de sofrimento e lava-jatos e EPIs maravilhosos. Passaram para o mundo uma ameaça terrível e não estávamos preparados. Qual o sentido da Itália, país pequeno, ter mais mortes? Na minha cabeça nenhum… pessoas mais idosas, seria uma possível explicação? Penso que não. Nos 1,3 bilhões da chineses também tem idosos. E agora? Os EUA mandaram muito bem!

O Trump anunciou para o mundo essa ameaça, fechando aeroportos e caneteando o uso de medicamentos ainda sem comprovação científica. Os burocratas foram à loucura, tentando engessar as coisas nas suas burrices. Viva ao Trump! Nos Estados Unidos, o CDC está fazendo Trials com remdesivir (um antiviral) e hidroxicloroquina (em uso compassivo, que é uma tentativa heroica, em casos onde não há muito o que oferecer).

No Brasil, o Albert Einstein também iniciou esse protocolo e daí por diante, estamos também usando em casos graves. O Ministério da Saúde está avaliando se deve ser dado para casos moderados também. Ainda são poucos resultados, mas promissores. Em breve deve sair um boletim do Einstein.

Apesar do drama sem precedentes que estamos vivendo, eu, pessoalmente, estou mais otimista por vários motivos: ações rápidas do Brasil no sentido de isolamento, boa qualidade técnica dos médicos aqui, razoável número de leitos de UTI, possibilidade dos tratamentos serem eficazes, Ministério da Saúde, na figura do Mandetta, extraordinário.

Claro que ainda é cedo, mas estou mais aliviada e gostaria de passar isso aos demais cidadãos. Sei o quanto é duro estar nessa incerteza. Outra notícia que alivia é de que adultos e crianças realmente são poupados desse vírus, claro que alguns poderão adoecer de forma grave, mas serão a exceção. Temos que proteger nossos velhinhos até esse tsunami passar.

Por favor, essas são considerações minhas baseadas em evidências claro, mas são meramente opiniões. Nesse momento não se tem certeza de nada obviamente, pelo mundo inteiro.

* Cláudia Fam Carvalho, Médica Psiquiatra e Psicoterapeuta, Membro da APRS (Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul) e do Celg (Centro de Estudos Luís Guedes).

