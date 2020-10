Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 2.101 novos casos e 33 óbitos da Covid-19

Os recuperados são 195.289 (93% dos casos). Foto: Divulgação-HIPOA Os recuperados são 195.289 (93% dos casos). (Foto: Divulgação-HIPOA) Foto: Divulgação-HIPOA

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (8) 2.101 novos casos da Covid-19, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde. Também foram confirmados mais 33 óbitos. O total de casos confirmados é de 209.623, em 495 municípios (99% do Estado) e o de óbitos 5.068. Os recuperados são 195.289 (93% dos casos).

Entre os óbitos divulgados nesta quinta, quatro ocorreram em setembro e estavam com pendências no registro. Os demais são de datas entre os dias 2 e 8 de outubro.

A atualização de novos casos teve ainda 43 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alpestre (mulher, 56 anos);

Alvorada (homem, 52 anos);

Bagé (homem, 57 anos);

Barra do Ribeiro (homem, 61 anos);

Cachoeira do Sul (mulher, 63 anos);

Canoas (homem, 70 anos);

Canoas (mulher, 78 anos);

Canoas (homem, 41 anos);

Erechim (homem, 72 anos);

Estância Velha (homem, 79 anos);

Garibaldi (homem, 75 anos);

Getúlio Vargas (mulher, 39 anos);

Guaíba (homem, 76 anos);

Guaporé (homem, 68 anos);

Imbé (homem, 74 anos);

Itaqui (mulher, 56 anos);

Pelotas (mulher, 47 anos);

Pelotas (homem, 73 anos);

Pelotas (mulher, 88 anos);

Pelotas (homem, 62 anos);

Pelotas (mulher, 63 anos);

Pelotas (mulher, 63 anos);

Portão (mulher, 91 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 70 anos);

Porto Alegre (homem, 81 anos);

Salvador do Sul (mulher, 58 anos);

São Borja (mulher, 36 anos);

São Leopoldo (mulher, 70 anos);

São Sepé (mulher, 83 anos);

Triunfo (homem, 89 anos);

Viamão (homem, 72 anos);

Viamão (homem, 61 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 1

Alegrete – 18

Alpestre – 1

Alto Alegre – 1

Alvorada – 46

Antônio Prado – 2

Araricá – 1

Arroio do Meio – 3

Arroio do Padre – 1

Arroio dos Ratos – 4

