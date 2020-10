Política Justiça Eleitoral divulga a lista dos mesários que atuarão nas eleições deste ano

8 de outubro de 2020

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) divulgou, nesta quinta-feira (08), a lista contendo os nomes dos eleitores convocados para atuar nas eleições municipais deste ano como mesários.

Eleitores com 60 anos ou mais não foram chamados devido à pandemia de coronavírus. No site do TRE-RS, é possível consultar a função que o cidadão irá exercer no dia da votação, bem como a respectiva zona eleitoral.

Neste ano, o primeiro turno das eleições será realizado em 15 de novembro. Já o segundo, onde houver, ocorrerá em 29 de novembro.

Clique aqui para consultar a lista completa dos eleitores convocados pelo TRE-RS.

