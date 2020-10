O FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) informou, nesta quinta-feira (08), que prendeu 13 pessoas envolvidas em milícias armadas que planejavam sequestrar a governadora do Estado do Michigan, a democrata Gretchen Whitmer.

Um dos planos descobertos também pretendia invadir a sede do governo estadual e as casas de autoridades locais. De acordo com o inquérito policial, o grupo tinha características de uma milícia armada. Os seus integrantes planejaram a ação durante meses, com treinamento e compra de armas. Os acusados pretendiam também “instigar uma guerra civil”, segundo a procuradora-geral do Michigan, Dana Nassel.