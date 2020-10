Agro Secretaria da Agricultura do RS envia 19 pacotes de sementes não solicitadas para análise

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Material foi entregue pela população nas inspetorias de defesa agropecuária Foto: Ricardo Felicetti/Divulgação Material foi entregue pela população nas inspetorias de defesa agropecuária. (Foto: Ricardo Felicetti/Divulgação) Foto: Ricardo Felicetti/Divulgação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul encaminhou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 19 pacotes de sementes não solicitadas vindas do exterior pelo correio.

O material foi entregue pela população nas inspetorias de defesa agropecuária do interior e no escritório central, em Porto Alegre. As sementes estão sendo recolhidas pelos órgãos de defesa agropecuária no Estado e enviadas para análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás, referência no País.

De acordo com o chefe da divisão de Defesa Sanitária Vegetal da secretaria, Ricardo Felicetti, não há um padrão entre as espécies remetidas e alguns pacotes, inclusive, têm mais de uma espécie entre suas sementes. “A remessa internacional de estruturas de propagação vegetal é regulamentada justamente para que haja uma análise do risco da espécie se estabelecer como praga agrícola ou invasora no ambiente natural. Além disso, remessas vegetais sem controle oficial podem conter pragas em seu envio, como ácaros, fungos e bactérias que, ao se estabelecerem nas lavouras, causam enormes danos”, alertou.

Na terça-feira (06), o Ministério da Agricultura informou que foram encontrados fungos, bactérias e possibilidade de pragas quarentenárias (que não existem no Brasil) em pacotes de sementes não solicitados que chegaram ao País e foram encaminhados para análise. Até o momento, foram confirmados cerca de 260 pacotes de sementes não solicitados em 24 Estados e no Distrito Federal, incluindo o Rio Grande do Sul.

A Secretaria da Agricultura orienta a população para que, caso receba sementes pelo correio, não plante, não descarte no lixo ou esgoto nem no meio ambiente. O pacote deve ser entregue nas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária ou unidades do Ministério da Agricultura.

Outros canais para comunicação de recebimento de sementes não solicitadas do exterior são os telefones (51) 3288-6289 e (51) 3288-6294, WhatsApp (51) 98412-9961 e e-mail defesavegetal@agricultura.rs.gov.br.

