Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 2.294 novos casos da Covid-19 e mais 31 óbitos

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 400.866 (94% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 400.866 (94% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (25) 2.294 novos casos da Covid-19, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Foram confirmados mais 31 óbitos, ocorridos entre 12 e 24 de dezembro. O total de casos confirmados é de 428.633 e o de óbitos, de 8.434. Os recuperados são 400.866 (94% dos casos). A atualização teve ainda 192 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Camaquã (homem, 73 anos);

Canoas (mulher, 60 anos);

Capão da Canoa (mulher, 49 anos);

Capão da Canoa (homem, 82 anos);

Caxias do Sul (homem, 86 anos);

Caxias do Sul (homem, 70 anos);

Cristal (mulher, 47 anos);

Erechim (mulher, 76 anos);

Esteio (homem, 70 anos);

Gravataí (homem, 60 anos);

Jaguarão (mulher, 73 anos);

Marau (homem, 84 anos);

Osório (homem, 40 anos);

Passo Fundo (mulher, 94 anos);

Passo Fundo (homem, 57 anos);

Pelotas (mulher, 45 anos);

Pelotas (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 64 anos);

Porto Alegre (homem, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 74 anos);

Rio Grande (homem, 73 anos);

Rio Grande (homem, 81 anos);

Rio Grande (homem, 70 anos);

Santa Maria (homem, 69 anos);

São Borja (homem, 72 anos);

São Lourenço do Sul (mulher, 91 anos);

Sapiranga (mulher, 55 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 77 anos);

Tapejara (mulher, 79 anos);

Triunfo (mulher, 45 anos);

Vacaria (homem, 62 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Alegrete – 1

Alegria – 2

Alto Feliz – 2

Alvorada – 27

Antônio Prado – 5

Arambaré – 1

Bagé – 20

Barão – 2

Barra do Ribeiro – 1

Barracão – 1

Barros Cassal – 3 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 25, 2020

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul