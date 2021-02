Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.059 novos casos de coronavírus e mais 55 óbitos

4 de fevereiro de 2021

Número de recuperados é de 534.380 (96%).

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (4) 3.059 novos casos de coronavírus e mais 55 óbitos, ocorridos entre os dias 11 de janeiro e 4 de fevereiro. No total, são 557.125 casos confirmados e 10.881 óbitos. Há 11.808 em acompanhamento. O número de recuperados é de 534.380 (96%). A atualização teve ainda 287 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 76);

Alvorada (homem, 49);

Alvorada (mulher, 44);

Alvorada (mulher, 73);

Bento Gonçalves (mulher, 79);

Cachoeirinha (homem, 85);

Cachoeirinha (mulher, 61);

Cachoeirinha (mulher, 52);

Camaquã (homem, 59);

Canoas (mulher, 85);

Canoas (mulher, 80);

Canoas (homem, 88);

Canoas (mulher, 61);

Capão do Leão (mulher, 74);

Caxias do Sul (homem, 71);

Charqueadas (homem, 83);

Dois Irmãos (homem, 67);

Estância Velha (mulher, 31);

Herval (homem, 69);

Horizontina (homem, 68);

Julio de Castilhos (mulher, 92);

Montenegro (homem, 97);

Novo Hamburgo (mulher, 80);

Parobé (mulher, 89);

Pelotas (homem, 58);

Pelotas (homem, 73);

Porto Alegre (mulher, 95);

Porto Alegre (mulher, 84);

Porto Alegre (mulher, 80);

Porto Alegre (mulher, 52);

Porto Alegre (homem, 58);

Porto Alegre (mulher, 59);

Porto Alegre (homem, 82);

Porto Alegre (mulher, 68);

Rosário do Sul (mulher, 80);

Santa Maria (mulher, 76);

Santa Maria (mulher, 91);

Santa Maria (homem, 76);

Santa Maria (homem, 70);

Santa Maria (homem, 69);

Santa Rosa (homem, 69);

Santa Tereza (homem, 85);

Santana do Livramento (homem, 69);

Santana do Livramento (homem, 88);

Santo Ângelo (homem, 66);

São Borja (mulher, 83);

São Luiz Gonzaga (mulher, 58);

São Pedro do Sul (mulher, 78);

Sapucaia do Sul (mulher, 70);

Sarandi (homem, 93);

Tramandaí (mulher, 69);

Tramandaí (homem, 61);

Triunfo (mulher, 86);

Uruguaiana (homem, 73);

Uruguaiana (mulher, 75).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 2

Agudo – 6

Ajuricaba – 2

Alegrete – 16

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alto Feliz – 1

Alvorada – 12

Ametista do Sul – 1

Antônio Prado – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 4, 2021

