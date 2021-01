Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.119 novos casos de coronavírus e mais 45 mortes

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Os recuperados são 496.949, representando 95% dos casos. Foto: Divulgação SES Os recuperados são 496.949, representando 95% dos casos. (Foto: Divulgação SES) Foto: Divulgação SES

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) informou nesta sexta-feira (22) que o Rio Grande do Sul registrou 3.119 novos casos de coronavírus e mais 45 mortes. O total de casos confirmados é de 523.367, e o de óbitos, 10.241. Os recuperados são 496.949, representando 95% dos casos.

Entre os óbitos divulgados, cinco são de dezembro, que agora tiveram as notificações completadas. Os demais 40 são de datas entre os dias 4 e 21 de janeiro. A atualização teve ainda 65 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 42 anos);

Alvorada (mulher, 70 anos);

Alvorada (mulher, 75 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 62 anos);

Cachoeirinha (mulher, 73 anos);

Candelária (homem, 50 anos);

Caxias do Sul (homem, 62 anos);

Caxias do Sul (mulher, 60 anos);

Esteio (mulher, 92 anos);

Eugênio de Castro (mulher, 75 anos);

Gravataí (homem, 66 anos);

Jaguari (homem, 86 anos);

Marau (homem, 48 anos);

Morrinhos do Sul (homem, 88 anos);

Novo Hamburgo (homem, 49 anos);

Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

Novo Hamburgo (homem, 51 anos);

Osório (mulher, 64 anos);

Palmares do Sul (homem, 85 anos);

Palmeira das Missões (homem, 78 anos);

Pelotas (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 96 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 94 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 83 anos);

Porto Alegre (mulher, 58 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 65 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (homem, 52 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Rio Pardo (homem, 55 anos);

Ronda Alta (mulher, 49 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 91 anos);

Santa Maria (homem, 54 anos);

Santa Maria (mulher, 92 anos);

Santa Rosa (mulher, 70 anos);

Santo Ângelo (homem, 73 anos);

São Leopoldo (homem, 73 anos);

Tapes (mulher, 63 anos);

Uruguaiana (homem, 43 anos);

Uruguaiana (homem, 74 anos);

Viamão (homem, 73 anos);

Viamão (homem, 61 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 4

Agudo – 4

Ajuricaba – 14

Alecrim – 2

Almirante Tamandaré do Sul – 4

Alpestre – 1

Alvorada – 81

Anta Gorda – 2

Antônio Prado – 2

Arambaré – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 22, 2021

