Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta sexta-feira (22) que a nova variante inglesa da Covid-19 pode estar associada a um maior nível de mortalidade. O premiê ressaltou, no entanto, que evidências demonstraram que ambas as vacinas em uso no país são eficazes contra a nova cepa.

“Parece haver alguns indícios de que a nova variante, identificada pela primeira vez em Londres e no sudeste (da Inglaterra), pode estar associada a uma maior mortalidade”, disse Johnson.

Dados divulgados na sexta-feira mostraram que 5,38 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma vacina, com 409.855 recebendo nas últimas 24 horas.

Inglaterra e Escócia também divulgaram novas restrições em 4 de janeiro para parar o aumento da doença impulsionada pela nova cepa, que aumentou os números de mortes e infecções diárias neste mês a patamares recordes.

“Os casos permanecem perigosamente altos e devemos permanecer vigilantes para manter o vírus sob controle”, ressaltou o ministério da Saúde local. “É essencial que todos continuem a ficar em casa, seja os que tomaram a vacina ou não”, alertou a pasta.

A nova variante foi identificada pela primeira vez em setembro. Atualmente ela é a versão predominante na Inglaterra e na Irlanda do Norte, e se espalhou para mais cerca de 50 países.

