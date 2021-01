Mundo Senado norte-americano aprova Lloyd Austin para chefiar o Pentágono

22 de janeiro de 2021

Lloyd Austin se torna primeiro negro a ocupar o cargo de secretário de Defesa dos Estados Unidos.

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira (22) o general aposentado Lloyd Austin no cargo de secretário de Defesa do país. Indicado pelo presidente Joe Biden, Austin se tornou o primeiro afro-americano a chegar ao controle do Pentágono.

A nomeação de Austin foi aprovada por 93 votos a 2. Ele é o segundo nome do gabinete do governo Biden. Na quarta-feira, Avril Haines foi anunciada como a primeira mulher nomeada como diretora de inteligência.

Biden deve ter aprovados outros integrantes de sua equipe de segurança nacional nos próximos dias, incluindo Antony Blinken como secretário de Estado.

Lloyd Austin tem 67 anos, é um general de 4 estrelas que passou para a reserva em 2016, após 41 anos no Exército, em passagem que deixou amplo respeito, segundo o jornal The New York Times. Foi também o primeiro negro a alcançar o posto de vice-chefe do Estado-Maior, em 2012, e o primeiro general negro a chefiar o Comando Central dos Estados Unidos.

O atual presidente Joe Biden se aproximou de Lloyd Austin no governo de Barack Obama, quando Biden era vice-presidente. Ambos trabalharam juntos entre 2010 e 2011 para reduzir o envolvimento militar do país no Iraque. Austin era o principal comandante americano em Bagdá.

A retirada das forças americanas foi total, concluída em 2014. Austin foi visto como peça-chave para derrotar o Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

De acordo com uma lei americana, que determina que militares só podem assumir o cargo de Secretário de Defesa depois de sete anos na reserva, para que as Forças Armadas sejam comandadas por civis, foi necessário que a Câmara e o Senado aprovassem uma exceção para o general que estava há menos tempo na reserva assumisse o cargo.

