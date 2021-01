Rio Grande do Sul Boletim de balneabilidade aponta nova redução de pontos impróprios para banho no RS

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dos 90 pontos monitorados em 43 municípios gaúchos, quatro deles apresentam condição imprópria. Dos 90 pontos monitorados em 43 municípios gaúchos, quatro deles apresentam condição imprópria. (Foto: Divulgação/SEMA)

O projeto Balneabilidade, da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), chega à sua sexta semana de divulgação na temporada 2020/2021 apontando nova redução de pontos impróprios para banho.

Dos 90 pontos monitorados em 43 municípios gaúchos, quatro deles apresentam condição imprópria. São eles:

Pelotas – Balneário dos Prazeres, em frente à estátua de Iemanjá

Santa Maria – Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí

São Jerônimo – Praia do Encontro – Rio Jacuí

São Lourenço do Sul – Praia da Barrinha

A tabela completa com todos os locais de coleta pode ser conferida no site da Fepam. Os resultados das análises também estão disponíveis pelo aplicativo Balneabilidade.

O projeto é realizado desde o verão 1979/1980 e integra o projeto RS Verão Total, do governo do Estado. Os resultados das análises são divulgados todas as sextas-feiras, até 26 de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul