13 de fevereiro de 2021

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (13) 3.515 novos casos da Covid-19 e tem confirmados mais 55 óbitos entre os dias 3 de janeiro e 12 de fevereiro. O total de casos confirmados é de 584.024 e o de óbitos, 11.355. Os recuperados são 557.341 (95% dos casos). A atualização teve ainda 9 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 59);

Alvorada (homem, 66);

Camaquã (homem, 64);

Canoas (homem, 51);

Capão da Canoa (homem, 65);

Capão da Canoa (homem, 78);

Capão da Canoa (homem, 26);

Caxias do Sul (mulher, 90);

Caxias do Sul (mulher, 85);

Caxias do Sul (homem, 63);

Cerro Largo (mulher, 49);

Encruzilhada do Sul (homem, 68);

Erechim (homem, 82);

Feliz (mulher, 57);

Fortaleza dos Valos (mulher, 66);

Gravataí (mulher, 98);

Gravataí (mulher, 57);

Gravataí (mulher, 67);

Gravataí (homem, 72);

Ibiaçá (mulher, 84);

Igrejinha (homem, 85);

Não-Me-Toque (mulher, 60);

Nova Santa Rita (homem, 53);

Novo Hamburgo (homem, 60);

Novo Hamburgo (mulher, 64);

Parobé (homem, 74);

Parobé (homem, 67);

Paverama (homem, 81);

Pelotas (homem, 57);

Pelotas (homem, 57);

Pelotas (homem, 71);

Porto Alegre (mulher, 88);

Porto Alegre (homem, 45);

Porto Alegre (homem, 39);

Porto Alegre (homem, 80);

Porto Alegre (homem, 67);

Porto Alegre (mulher, 61);

Porto Alegre (mulher, 88);

Rolante (homem, 54);

Santa Cruz do Sul (mulher, 67);

Santa Maria (homem, 69);

Santa Maria (homem, 44);

Santana do Livramento (homem, 77);

Santo Ângelo (mulher, 60);

São Francisco de Assis (homem, 92);

São Leopoldo (homem, 69);

São Leopoldo (mulher, 53);

São Martinho da Serra (homem, 86);

Sapiranga (homem, 42);

Sapucaia do Sul (mulher, 46);

Selbach (mulher, 46);

Tapejara (mulher, 58);

Tenente Portela (homem, 38);

Uruguaiana (homem, 77);

Uruguaiana (homem, 81).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 2

Agudo – 2

Alegrete – 41

Alegria – 1

Alpestre – 1

Alto Feliz – 4

Alvorada – 33

Anta Gorda – 9

Antônio Prado – 7

Arroio do Meio – 7 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 13, 2021

