O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (17) 269 novos casos de coronavírus. Foram confirmados mais 55 óbitos desde 31 de julho. O total de casos confirmados é de 98.007 em 480 municípios, 97% do total. O somatório de óbitos é de 2.744. Os recuperados são 87.895, 88% dos casos.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 45 anos);

Alvorada (homem, 58 anos);

Alvorada (homem, 69 anos);

Alvorada (mulher, 78 anos);

Alvorada (homem, 65 anos);

Bento Gonçalves (homem, 59 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 64 anos);

Bento Gonçalves (homem, 45 anos);

Canoas (homem, 66 anos);

Canoas (homem, 89 anos);

Canoas (mulher, 91 anos);

Canoas (homem, 70 anos);

Canoas (mulher, 75 anos);

Canoas (mulher, 64 anos);

Cachoeirinha (mulher, 49 anos);

Capão da Canoa (homem, 54 anos);

Capão do Leão (homem, 57 anos);

Caxias do Sul (homem, 68 anos);

Caxias do Sul (mulher, 79 anos);

Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

Caxias do Sul (mulher, 47 anos);

Caxias do Sul (homem, 62 anos);

Eldorado do Sul (mulher, 32 anos);

Igrejinha (homem, 66 anos);

Ipê (mulher, 79 anos);

Nova Santa Rita (homem, 71 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 66 anos);

Novo Hamburgo (homem, 60 anos);

Novo Hamburgo (homem, 74 anos);

Osório (homem, 90 anos);

Paim Filho (mulher, 52 anos);

Passo Fundo (homem, 19 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 64 anos);

Porto Alegre (homem, 59 anos);

Porto Alegre (mulher, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 85 anos);

Porto Alegre (homem, 80 anos);

Pouso Novo (mulher, 83 anos);

Santo Ângelo (homem, 85 anos);

São Jorge (homem, 83 anos);

São Jorge (homem, 82 anos);

São Leopoldo (mulher, 86 anos);

São Leopoldo (mulher, 90 anos);

São Leopoldo (mulher, 42 anos);

Sapiranga (homem, 63 anos);

Sapiranga (mulher, 33 anos);

Tenente Portela (mulher, 61 anos);

Teutônia (mulher, 90 anos);

Três Coroas (homem, 48 anos);

Venâncio Aires (mulher, 84 anos);

Viamão (homem, 64 anos);

Viamão (mulher, 45 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 11

Antônio Prado – 1

Bagé – 1

Balneário Pinhal – 1

Barra do Ribeiro – 1

Bento Gonçalves – 1

Boa Vista do Buricá – 2

Braga – 2

Cachoeirinha – 9

Campo Bom – 1

Canela – 1

Canoas – 13

Capão da Canoa – 2

Capão do Leão – 1

Caxias do Sul – 1

Coronel Bicaco – 1

David Canabarro – 2

Dois Irmãos – 1

Dois Lajeados – 1

Dom Pedrito – 2

Eldorado do Sul – 1

Engenho Velho – 1

Erechim – 2

Esperança do Sul – 1

Estância Velha – 2

Esteio – 8

Estrela – 1

Farroupilha – 1

Flores da Cunha – 1

Frederico Westphalen – 1

Garibaldi – 2

Gravataí – 5

Guaíba – 2

Ibirubá – 2

Igrejinha – 2

Ijuí – 5

Imbé – 1

Jaguarão – 1

Lagoa Vermelha – 1

Marau – 1

Montenegro – 1

Morro Redondo – 2

Nova Bassano – 1

Novo Hamburgo – 6

Osório – 1

Palmitinho – 1

Passo Fundo – 15

Paverama – 1

Pedro Osório – 1

Pelotas – 5

Porto Alegre – 82

Quaraí – 1

Restinga Seca – 2

Rio Grande – 4

Rolador – 1

Rolante – 1

Sananduva – 1

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 6

Santa Rosa – 1

Santa Vitória do Palmar – 1

Santo Ângelo – 1

Santo Antônio da Patrulha – 1

São Francisco de Paula – 1

São Leopoldo – 2

São Lourenço do Sul – 1

São Luiz Gonzaga – 1

São Martinho – 1

São Sebastião do Caí – 1

Sapiranga – 2

Sapucaia do Sul – 5

Sarandi – 1

Tapera – 1

Taquara – 1

Taquari – 1

Tenente Portela – 1

Toropi – 1

Tramandaí – 1

Travesseiro – 1

Três de Maio – 1

Triunfo – 2

Uruguaiana – 3

Vacaria – 2

Venâncio Aires – 3

Vera Cruz – 1

Viamão – 2

A atualização teve ainda 139 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.