Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 60 mortes por dengue em 2022

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, é o município com o maior número de óbitos, são oito. Foto: Reprodução Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, é o município com o maior número de óbitos, são oito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul atingiu nesta quinta-feira (30) 60 mortes em decorrência da dengue em 2022, conforme a Secretaria da Saúde (SES). O número é quase seis vezes maior do que os 11 óbitos registrados em 2021.

Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, é o município com o maior número de óbitos, são oito, seguido por Igrejinha, nas mesma região, com seis mortes. Em Horizontina, na Região Noroeste, foram cinco vítimas. Porto Alegre totaliza quatro mortes.

Das 60 mortes, 33 eram mulheres e 27, homens. A maioria das pessoas (39) tinha mais de 70 anos.

Segundo a SES, o Estado contabiliza 47.828 casos confirmados da doença este ano. Do total, 41.332 são autóctones, ou seja, contraídos na localidade.

O total de municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti no RS este ano chega a 447.

Cidades com registro de morte por dengue em 2022:

Ametista do Sul: 1

Boa Vista do Buricá: 2

Cachoeira do Sul: 2

Chapada: 1

Cristal do Sul: 1

Condor: 1

Dois Irmãos: 1

Erechim: 1

Estância Velha: 1

Horizontina: 5

Igrejinha: 6

Jaboticaba: 3

Lajeado: 4

Nova Candelária: 1

Nova Hartz: 1

Novo Hamburgo: 8

Novo Machado: 1

Parobé: 2

Putinga: 1

Porto Alegre: 4

Rondinha: 4

Santa Rosa: 1

Sapucaia do Sul: 1

São Leopoldo: 4

Seberi: 1

Uruguaiana: 1

Viamão: 1.

