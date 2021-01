Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 975 novos casos de coronavírus e mais 49 óbitos

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (25) 975 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 49 óbitos. O total de casos confirmados é de 528.950 e o de óbitos, 10.360. Os recuperados são 504.476 (95% dos casos). A atualização teve ainda 70 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. Entre os óbitos um ocorreu em 9 de dezembro e os demais entre os dias 10 e 25 de janeiro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Bagé (mulher, 52);

Bento Gonçalves (homem, 84);

Cachoeira do Sul (mulher, 75);

Cachoeira do Sul (homem, 83);

Cachoeirinha (mulher, 64);

Encantado (homem, 87);

Erechim (homem, 65);

Esteio (mulher, 82);

Esteio (mulher, 71);

Estrela (homem, 61);

Gravataí (homem, 62);

Guaporé (mulher, 65);

Horizontina (homem, 64);

Ibiaçá (homem, 62);

Ibirubá (homem, 85);

Ijuí (homem, 69);

Ijuí (mulher, 85);

Itati (homem, 73);

Jaguarão (homem, 86);

Marau (mulher, 68);

Montenegro (mulher, 78);

Morrinhos do Sul (homem, 74);

Morro Reuter (mulher, 86);

Nova Esperança do Sul (homem, 84);

Novo Hamburgo (homem, 48);

Passo Fundo (homem, 88);

Passo Fundo (homem, 66);

Pelotas (homem, 60);

Pelotas (mulher, 75);

Porto Alegre (homem, 57);

Porto Alegre (homem, 58);

Porto Alegre (mulher, 64);

Quatro Irmãos (mulher, 75);

Rio Grande (homem, 69);

Rio Grande (mulher, 63);

Santa Clara do Sul (homem, 79);

Santa Cruz do Sul (mulher, 80);

Santa Maria (homem, 71);

Santa Maria (mulher, 46);

Santana do Livramento (homem, 81);

Santiago (homem, 86);

São Gabriel (mulher, 77);

São Jerônimo (homem, 78);

São Luiz Gonzaga (mulher, 71);

Tenente Portela (homem, 71);

Torres (homem, 93);

Viamão (homem, 58);

Viamão (mulher, 88);

Viamão (mulher, 54).

