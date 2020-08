O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira 2.914 novos casos de coronavírus e mais 59 óbitos, ocorridos desde 3 de agosto. O total de casos confirmados é de 103.891 e o de óbitos chegou a 2.881. O número de recuperados é de 93.185 (90% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 62 anos)

Alvorada (mulher, 29 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 85 anos)

Canoas (homem, 65 anos)

Canoas (homem, 80 anos)

Canoas (homem, 80 anos)

Canoas (homem, 77 anos)

Caxias do Sul (homem, 66 anos)

Charqueadas (homem, 76 anos)

Farroupilha (homem, 67 anos)

Gramado (mulher, 78 anos)

Gravataí (mulher, 54 anos)

Gravataí (homem, 56 anos)

Gravataí (homem, 66 anos)

Gravataí (mulher, 54 anos)

Gravataí (mulher, 76 anos)

Guaporé (mulher, 65 anos)

Igrejinha (homem, 88 anos)

Jaquirana (homem, 69 anos)

Montauri (homem, 79 anos)

Nova Bassano (mulher, 89 anos)

Nova Santa Rita (homem, 68 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 77 anos)

Parobé (homem, 44 anos)

Passo Fundo (homem, 58 anos)

Passo Fundo (homem, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (mulher, 92 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 88 anos)

Porto Alegre (homem, 60 anos)

Porto Alegre (mulher, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 70 anos)

Porto Alegre (mulher, 88 anos)

Porto Alegre (homem, 48 anos)

Rio Grande (mulher, 82 anos)

Rio Grande (homem, 44 anos)

Santa Cruz do Sul (homem, 68 anos)

Santa Maria (homem, 14 anos)

Santa Maria (homem, 64 anos)

Santa Rosa (mulher, 93 anos)

Santa Vitória do Palmar (homem, 80 anos)

São Leopoldo (mulher, 86 anos)

São Leopoldo (homem, 66 anos)

São Leopoldo (homem, 79 anos)

São Leopoldo (homem, 74 anos)

São Leopoldo (homem, 31 anos)

São Leopoldo (homem, 66 anos)

São Leopoldo (mulher, 54 anos)

São Luiz Gonzaga (mulher, 65 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 28 anos)

Soledade (mulher, 66 anos)

Tapera (mulher, 84 anos)

Três Coroas (mulher, 68 anos)

Três Coroas (mulher, 65 anos)

Venâncio Aires (mulher, 82 anos)

A atualização teve ainda 240 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 1

Alegrete – 17

Alegria – 6

Alto Feliz – 1

Alvorada – 41

André da Rocha – 3

Anta Gorda – 1

Antônio Prado – 6

Arroio do Meio – 3 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) August 19, 2020

Voluntários para o Projeto Testar RS

Estão abertas as inscrições para voluntários que se disponham a atuar no projeto Testar RS, iniciativa para ampliação da testagem do coronavírus na população gaúcha. O objetivo do projeto é fazer o rastreamento dos casos e manter o isolamento dos infectados para diminuir a transmissão da Covid-19.

Os voluntários atuarão junto com os profissionais da SES (Secretaria da Saúde do Estado) nas Centrais Regionais de Triagem. Podem se cadastrar profissionais e estudantes de biomedicina, biologia, medicina veterinária, bioquímica, farmácia, enfermagem e medicina dos municípios de Santa Maria, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.

O Programa de Voluntariado foi criado em março de 2020 em virtude da situação de calamidade pública decretada no Rio Grande do Sul por conta da pandemia de Covid-19.

As inscrições podem ser feitas no formulário disponível no site https://coronavirus.rs.gov.br/voluntarios-covid-19-saude.