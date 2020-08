O Roteiro de Inverno Bergamotas está de volta em Porto Alegre, com uma terceira edição bem diferente, adaptada aos tempos atuais. A ação, criada há dois anos e desenvolvida pelo projeto A Zona Sul é a Minha Praia, desafia diversos estabelecimentos da Zona Sul da Capital a desenvolverem opções em seus cardápios, tendo a bergamota como protagonista.

Antes, no “velho normal”, a proposta era levar as pessoas a circularem pelas ruas da Zona Sul de Porto Alegre e descobrirem as delícias apresentadas no roteiro. Agora, a ideia é enviar à casa das pessoas. Aí nasceu a Berga Box. Uma caixa que reúne diversos produtos com bergamota, colhidos nos “pomares” de pequenos empreendedores. O projeto acabou incentivando os participantes desta edição a gerarem novos negócios entre si, criando oportunidades.

Assim, a Geleia do Sítio Canto Rural virou insumo básico para a quiche preparada pela Livia Guzzo Confeitaria. E o tempero criado pelo Madras aromatizou a farofa desenvolvida pela Companhia da Farofa.

A caixa pode ser montada em diversos formatos, com os produtos escolhidos em um cardápio de opções. Depois, é só aguardar a entrega em casa e inventar um jeito novo de lagartear. Vale ficar em frente à lareira, fazer um piquenique na sacada ou, simplesmente, curtir da forma que preferir.

A ação é totalmente sazonal e termina no dia 29 de agosto. As entregas ocorrem em Porto Alegre, e a encomenda deve ser antecipada 24 horas antes pelo Whatsapp (51) 9770-4401. As entregas ocorrem nas terças, quintas e sábados. Mais informações nas redes sociais @azonasuleaminhapraia.