As 11 tendas sanitárias espalhadas por Porto Alegre atenderam mais de 2,3 mil pessoas nos dois primeiros dias de operação. O trabalho conjunto entre a prefeitura, o Comando Militar do Sul e a Brigada Militar começou na segunda-feira (17) e segue até o dia 31 deste mês.

No primeiro dia, 942 pessoas passaram pelos locais, que funcionam das 8h30min às 18h, com ações orientativas, preventivas e de monitoramento. Já na terça-feira (18), o número de atendimentos chegou a 1,42 mil, um aumento de 51% em relação ao dia anterior.

Nas tendas, é feita a verificação de temperatura, conscientização da população sobre a pandemia e orientação dos serviços de saúde e social oferecidos pelo município.

Cerca de 500 militares do Comando Militar do Sul e 22 policiais militares, juntamente com 88 servidores da prefeitura, participam das ações.