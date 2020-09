Agro Rio Grande do Sul registra os primeiros casos de recebimento de sementes não solicitadas do exterior

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Secretaria da Agricultura efetuou três coletas em Carazinho, Campinas do Sul e Rio Grande Foto: Divulgação Secretaria da Agricultura efetuou três coletas em Carazinho, Campinas do Sul e Rio Grande. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois do registro de um caso em Santa Catarina, agricultores gaúchos relataram ter recebido pacotes do exterior contendo sementes que não foram solicitadas. Pelas indicações nos envelopes, o produto vem de países asiáticos.

O relato oficial é de seis ocorrências no RS. A Seadpr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) efetuou três coletas nos municípios de Carazinho, Campinas do Sul e Rio Grande. Outras duas foram recebidas pelo Ministério da Agricultura, e uma terceira será entregue em uma inspetoria da secretaria. O material será enviado para análise do laboratório oficial do ministério, em Goiás. Nos EUA, moradores também receberam sementes não solicitadas.

A Seadpr fez um alerta sobre o assunto e avisou a população que, caso receba pacotes de sementes não encomendados, entregue o material à inspetoria de defesa agropecuária ou escritório de defesa agropecuária mais próximo do seu município. “O pacote não deve ser aberto ou descartado no lixo, nem o material ou as sementes devem ser cultivados ou descartados no solo sob nenhuma hipótese, a fim de evitar que essas sementes atinjam o meio ambiente e áreas agrícolas do Estado”, ressaltou Ricardo Felicetti, chefe da divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapdr.

Mais informações podem ser obtidas com a Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, por meio dos telefones (51) 3288-6289 e 3288-6294, pelo WhatsApp (51) 98412-9961 ou pelo e-mail defesavegetal@agricultura.rs.gov.br.

