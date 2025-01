Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra queda nos índices de criminalidade em 2024

17 de janeiro de 2025

Entre os crimes contra a vida, os latrocínios tiveram queda de 33%, passando de 42 casos em 2023 para 28 em 2024.

O Rio Grande do Sul encerrou 2024 com redução significativa nos principais indicadores de criminalidade, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (17) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O levantamento aponta que o Estado apresentou o menor número de ocorrências desde o início da série histórica, com diminuições expressivas em crimes contra a vida e o patrimônio em relação a 2023.

Entre os crimes contra a vida, os latrocínios tiveram queda de 33%, passando de 42 casos em 2023 para 28 em 2024. Homicídios também registraram redução, com 1.380 vítimas em 2024, frente a 1.669 no ano anterior, uma retração de 17%. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes caiu de 15,34 para 12,29, a menor em anos.

No combate aos feminicídios, o número de mortes de mulheres por motivo de gênero caiu 15%, de 85 em 2023 para 72 em 2024. Apesar dos resultados, o crime continua sendo um dos principais desafios para a segurança pública, devido à sua predominância em ambientes domésticos.

Os roubos a pedestres tiveram redução de 42%, com 10 mil ocorrências a menos em 2024. Já os roubos de veículos caíram 36%, com diferença de 1,3 mil casos em relação ao ano anterior. Outros crimes patrimoniais, como roubos a estabelecimentos comerciais (-17%), ocorrências bancárias (-43%), crimes no transporte coletivo (-45%) e abigeato (-24%), também apresentaram retrações.

De acordo com o governo gaúcho, a queda nos índices é atribuída à integração entre Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal, além de protocolos rigorosos para prevenir mortes violentas. O programa RS Seguro, que organiza estratégias de repressão e prevenção ao crime, é destacado como responsável pelos avanços.

Segundo o Secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a adoção de práticas baseadas na teoria da dissuasão focada foi determinante para os resultados. “Estabelecemos sete ações estratégicas em nível operacional, com integração das forças de segurança no combate aos homicídios e aos grupos criminosos”, afirmou.

O governador Eduardo Leite enfatizou a continuidade das ações para garantir a segurança da população. “Tivemos reduções em todos os indicadores. Ainda há desafios, mas seguimos comprometidos com a segurança no Rio Grande do Sul”, declarou.

