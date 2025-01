Brasil Piloto afirma que passou madrugada cuidando de menina de 12 anos após queda de helicóptero no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quatro pessoas estavam a bordo. Duas morreram no local. Foto: Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil Quatro pessoas estavam a bordo. Duas morreram no local. (Foto: Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a queda do helicóptero na noite desta quinta-feira (16), na Grande São Paulo, o piloto responsável pela aeronave passou a madrugada cuidando da menina de 12 anos que também sobreviveu à queda.

Em entrevista à TV Globo, o Sargento Pelegrini, da Polícia Militar, contou que ambos tentaram sair da área de mata ainda durante a noite, mas logo pararam devido à dificuldade de locomoção no local: “Ele acabou passando a noite num outro ponto, distante da aeronave”.

“Quando a gente visualizou o piloto aqui na área de mata, ele estava bem desorientado. Ele só dizia que a menina estava viva, que os dois passaram a noite fora da aeronave, debaixo de um guarda-chuva, e que ele estava tentando alguma forma de ajuda, de socorro”, relatou a tenente Aline Ferreira.

Quatro pessoas estavam a bordo: Edenilson de Oliveira, o piloto, e Bethina Feldman, que completou 12 anos nesta sexta-feira (17), sobreviveram. Já os pais da menina — os empresários André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria Feldman — morreram no local.

Bethina foi a responsável por apontar aos socorristas os destroços e a localização do casal. Os sobreviventes foram levados ao Hospital das Clínicas, na capital, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

“Num primeiro momento, a Bethina falou que estava sentindo algumas dores, perguntou do tio, que seria o piloto, na verdade, e disse que hoje era o aniversário dela”, contou a tenente Aline Ferreira. “Apesar de consciente, o piloto estava abalado”, completou.

Imagens gravadas pelos socorristas que atuaram no resgate das vítimas da queda do helicóptero nesta sexta- mostram que a menina de 12 anos foi carregada nas costas pelas equipes de resgate. Identificada como Bethina Feldman, a jovem é filha do empresário André Feldman, de 50 anos, CEO da BIG Brazil International Games, uma empresa de apostas online.

Feldman também é um dos proprietários do helicóptero, que pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves. O empresário também é pai de dois filhos gêmeos, que não estavam no voo. A mãe da menina é Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado e também empresária, segundo informações de seu perfil no LinkedIn. Bethina perdeu os pais no dia do aniversário de 12 anos.

O helicóptero em que a família estava caiu na noite desta quinta em uma área de mata fechada e tinha como destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo. A aeronave foi localizada somente nesta sexta por volta das 6h15 por socorristas do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Quatro pessoas estavam a bordo. O piloto Edenilson de Oliveira Costa, que também sobreviveu ao acidente, e os pais da menina — os empresários André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria Feldman — que morreram no local. Bethina foi a responsável por apontar aos socorristas os destroços onde estavam o casal. A menina, de 12 anos, e o piloto foram levados para o Hospital das Clínicas, na capital, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública.

A aeronave decolou do heliporto Helicidade, no Jaguaré, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, na noite de quinta, às 19h16, com destino à cidade de Americana, no interior do Estado. Segundo a Sala de Rádio do local, a visibilidade estava bem ruim em razão do tempo fechado. Toda a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos desde as 17h, conforme informações do CGE da prefeitura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, às 23h28 foi recebida uma chamada de desaparecimento da aeronave. O sinal de GPS sumiu por volta de 20h34.

A aeronave caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras.

Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil, dois helicópteros águia da Polícia Militar e um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) foram enviados para o local. A aeronave é da fabricante Eurocopter France, modelo EC 130 B4, matrícula PRWVT. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/piloto-afirma-que-passou-madrugada-cuidando-de-menina-de-12-anos-apos-queda-de-helicoptero-no-interior-de-sao-paulo/

Piloto afirma que passou madrugada cuidando de menina de 12 anos após queda de helicóptero no interior de São Paulo

2025-01-17