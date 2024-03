Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra redução de 6% nas mortes por acidentes de trânsito em janeiro

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ainda que o número seja menor, foram registradas133 mortes, contra 142 em dezembro de 2023 Foto: O Sul (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seguindo a tendência de redução dos acidentes no Estado, o mês de janeiro registrou queda de 6% nas mortes no trânsito em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ainda que o número seja menor, foram registradas133 mortes, contra 142 em dezembro de 2023.

A redução no primeiro mês do ano segue o resultado de 2023, que reverteu a curva ascendente de mortes no período pós-pandemia, com queda de 8% em relação a 2022. A estatística do DetranRS segue a metodologia padrão da Organização Mundial de Saúde, que acompanha os feridos e contabiliza as mortes no trânsito até 30 dias pós-acidente.

Dos 121 acidentes que resultaram em mortes em janeiro, 75 ocorreram em rodovias (62%) e 46 dentro de cidades. O turno da noite concentrou a maioria das ocorrências, tanto nas rodovias (28 mortes), quanto nas vias municipais (17 mortes), e 25 acidentes fatais ocorreram no sábado. o As vítimas eram em sua maioria homens (85%) em idade madura (acima dos 25 anos).

Tendência de redução

A redução das mortes em janeiro apresenta uma tendência de queda desde o ano passado. Nos anos posteriores a pandemia, a acidentalidade voltou a crescer, mas, em 2023, o Rio Grande do Sul observou a reversão da curva ascendente e registrou uma importante queda no número de mortes. Foram 1.572 vítimas fatais em acidentes de trânsito no ano passado, em face das 1.707 de 2022, uma redução de 8%.

O diretor do DetranRS, Rafael Mennet, atribuiu o resultado positivo, embora ainda preocupante, em parte devido a ações conduzidas pelo DetranRS, como a promoção de campanhas de conscientização e o reforço da fiscalização por meio do programa Balada Segura.

Ele explica que a autarquia reforçou as campanhas educativas para sensibilizar os gaúchos sobre os problemas do trânsito, principalmente sobre o consumo de álcool ao dirigir e sobre o uso do cinto de segurança. O orçamento para essas campanhas terá o valor duplicado em 2024.

Para contribuir com as ações preventivas, a Escola Pública de Trânsito ganhou uma sede física com atividades para todos os públicos. Além disso, ao longo de 2023, a fiscalização foi reforçada e os agentes do DetranRS aumentaram em 64% as abordagens na Balada Segura, com a utilização de um etilômetro passivo, que capta a presença de álcool no ar sem que haja a necessidade de o motorista sair do carro.

Balada Segura

Com 13 anos ininterruptos, a fiscalização e conscientização focada na alcoolemia parece estar surtindo efeito no Rio Grande do Sul. O balanço da Operação Verão Total apontou redução das infrações por embriaguez (testes e recusas) nas blitzes da Balada Segura no Litoral em relação ao ano passado, mesmo com o aumento substancial das abordagens.

“A Balada Segura, sem dúvida, é uma política pública bem-sucedida, principalmente se considerarmos que o álcool é o principal fator de risco para a mortalidade no trânsito. Nosso compromisso com o governo do Estado é intensificar as ações e estender o programa para o maior número possível de municípios. As campanhas de conscientização também será reforçada e teve orçamento dobrado em 2024”, acrescentou Mennet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-registra-reducao-de-6-nas-mortes-por-acidentes-de-transito-em-janeiro/

Rio Grande do Sul registra redução de 6% nas mortes por acidentes de trânsito em janeiro

2024-03-20