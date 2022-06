Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registrou 1.346 novos casos de covid neste domingo

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Estado gaúcho chega ao total de 2.458.286 casos confirmados da doença.. Foto: Reprodução Estado gaúcho chega ao total de 2.458.286 casos confirmados da doença. (Foto: Leonardo Rosito/PMPA) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (5) 1.346 novos casos de covid. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 2.458.286 casos confirmados da doença. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Já o número de novos óbitos permanece em 39.565, que ficou sem atualização pelo quarto dia seguido devido a uma falha no sistema do Ministério da Saúde.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.385.039 (97% dos casos). Outras 33.545 pessoas seguem em acompanhamento, o que corresponde a 1% das pessoas que ainda estão recebendo atendimento de saúde.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 74,1% (1.850 pacientes em 2.495 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.458.286 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 124.079 pessoas no Rio Grande do Sul.

Vacinação no RS

De acordo com as informações do Monitoramento da Imunização contra a Covid da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem 5.167.551 pessoas com o esquema de três doses completas. Ao todo, no Estado, 54,3% da população está com o esquema vacinal completo, considerando a população residente.

Já a população vacinável a partir de 5 anos de idade, 57,8% está com o esquema completo de imunização.

O boletim ainda aponta que 206.848 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade ou imunossuprimidos e outras 483.585 como doses de reforço ou quarta dose.

Mesmo assim, no contraponto do combate a covid, 713.959 pessoas estão com segunda dose em atraso. E mais 2.791.390 pessoas ainda não retornaram a uma unidade de saúde para a dose de reforço.

Homenagem

Os profissionais da área da enfermagem que morreram em decorrência da covid-19 no Estado foram homenageados na semana passada, em ato na Secretaria Estadual da Saúde realizado por iniciativa Coren-RS (Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul). O nome de 27 enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem que atuaram na linha de frente dos atendimentos durante a pandemia foram registrados em uma placa, que foi descerrada no corredor do 6º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde fica o gabinete da secretaria. A homenagem faz parte das ações do conselho para o Mês da Enfermagem.

