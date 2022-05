Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul se aproxima de 39,5 mil mortes por coronavírus

26 de maio de 2022

Seis municípios, entre eles Porto Alegre, já registraram mais de mil mortes em decorrência da enfermidade

O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 39.490 vítimas desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26). O Estado teve mais 18 óbitos da doença confirmados. Segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), seis municípios, entre eles Porto Alegre, já registraram mais de mil mortes em decorrência da enfermidade.

Ainda conforme a SES, a mortalidade do vírus em solo gaúcho é de 347,1 para cada 100 mil habitantes e a letalidade permanece em 1,6%. Além das vidas perdidas, o Estado também reportou mais 6.256 novos casos de Covid-19 na atualização desta quinta. Somente nesta semana, esse é o terceiro dia em que um boletim diário registra mais de 6 mil casos novos da doença.

Com o balanço, subiu para 2.414.554 o número de contaminados em cidades gaúchas desde março de 2020. Desses, 97% se recuperaram e 1% – o equivalente a 28.187 pessoas – segue em acompanhamento médico.

A ocupação dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) ainda registra estabilidade no Rio Grande do Sul, com taxa de 72,6%. Dos 1.812 pacientes em estado grave, 205 recebem atendimento com sintomas de coronavírus, sendo que 137 já receberam diagnóstico positivo e 68 dependem de resultados de exames.

