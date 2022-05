Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança a Campanha do Agasalho 2022

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Campanha foca na doação de peças de inverno para crianças entre 1 e 5 anos, conforme o governador Foto: Twitter/Divulgação (Foto: Twitter/Divulgação) Foto: Twitter/Divulgação

Em cerimônia realizada no Palácio Piratini, o governo do Estado e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul lançaram, nesta quinta-feira (26), a Campanha do Agasalho 2022. Além da doação de cobertores e roupas de inverno, os gaúchos poderão auxiliar os mais necessitados contribuindo com cestas básicas ou alimentos não-perecíveis.

Durante a solenidade, o governador Ranolfo Vieira Júnior ressaltou que a arrecadação de roupas infantis, para crianças de 1 a 5 anos de idade, é o foco principal da campanha neste ano. “Lançamos a Campanha do Agasalho de 2022, com o tema ‘Doe, doe de coração’. Embora o frio chegue para todos, são as pessoas em situação de vulnerabilidade as que mais sofrem com o inverno rigoroso do nosso Estado.”

“Por isso, fazemos esse apelo ao povo gaúcho, sempre solidário, para que doe aquilo que já não usa mais, mas que está em boas condições para aquecer quem mais precisa. Agasalhos, calçados e cobertores em bom estado e alimentos não perecíveis podem ser deixados na Central de Doações, nas prefeituras, unidades do Sesc e nas lojas da rede Zaffari. Doe de coração!. O lançamento da Campanha do Agasalho deste ano teve uma emoção ainda maior. Contarei com a ajuda da minha esposa, Sônia, que atuará na campanha como uma das organizadoras. E ainda tive a alegria de compartilhar esse momento com nossos filhos Gabriela e Gustavo”, disse o governador gaúcho.

Para doar à Campanha do Agasalho, os gaúchos podem deixar as peças de roupa, cestas básicas, alimentos, calçados e itens de higiene em postos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, em todo o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil estadual também pode ser contatada para auxiliar entidades da inciativa privada, interessadas em doar volumes em grande quantidade.

