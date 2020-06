Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 12.250 casos de coronavírus e 291 mortes pela doença

8 de junho de 2020

Há casos em 329 municípios e o número estimado recuperados é de 8.587 (70% dos casos).

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (8) 122 novos casos da Covid-19, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Nas últimas 24 horas também foram confirmados 5 óbitos para o novo coronavírus. O total de casos confirmados é de 12.250 e o de óbitos de 291. Há casos em 329 municípios e o número estimado recuperados é de 8.587 (70% dos casos).

Os novos óbitos confirmados são de residentes dos municípios de:

– Cachoeirinha (mulher, 67 anos);

– Carlos Barbosa (mulher, 75 anos);

– Caxias do Sul (homem, 79 anos);

– São Gabriel (homem, 62 anos);

– Vacaria (mulher, 77 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Barão de Cotegipe – 2

Bento Gonçalves – 6

Bom Princípio – 1

Caçapava do Sul – 1

Cachoeira do Sul – 1

Cachoeirinha – 2

Canguçu – 1

Carazinho – 1

Caxias do Sul – 4

Centenário – 1

Cidreira – 1

Cruz Alta – 1

Encruzilhada do Sul – 2

Erechim – 4

Farroupilha – 4

Faxinalzinho – 1

Frederico Westphalen – 3

Garibaldi – 1

General Câmara – 1

Getúlio Vargas – 3

Giruá – 1

Gravataí – 1

Guaporé – 2

Ibirubá – 1

Ijuí – 2

Lajeado – 1

Lavras do Sul – 3

Marau – 3

Minas do Leão – 1

Montenegro – 4

Muçum – 1

Nova Bassano – 2

Nova Bréscia – 2

Nova Prata – 1

Novo Hamburgo – 5

Parobé – 2

Passo Fundo – 19

Pelotas – 1

Planalto – 1

Porto Alegre – 2

Ronda Alta – 1

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 3

Santa Tereza – 1

Santo Ângelo – 1

São Leopoldo – 1

São Martinho – 3

São Sebastião do Caí – 1

São Sepé – 2

Serafina Corrêa – 1

Sertão – 2

Tapejara – 1

Torres – 1

Tramandaí – 1

Vacaria – 3

Veranópolis – 2

Viamão – 1

A atualização teve ainda 7 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

