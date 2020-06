Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 25.659 casos de coronavírus e 582 óbitos

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Há 20.628 casos recuperados, 80% do total. Foto: Reprodução Há 20.628 casos recuperados, 80% do total. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (29)436 novos casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram confirmados 23 óbitos para o novo coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 25.659 e o de óbitos 582. O número estimado recuperados é de 20.625 (80% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

– Bento Gonçalves (mulher, 87 anos);

– Canoas (homem, 73 anos);

– Canoas (mulher, 93 anos);

– Carazinho (homem, 81 anos);

– Erechim (homem, 75 anos);

– Esteio (mulher, 78 anos);

– Marau (mulher, 68 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Passo Fundo (homem, 84 anos);

– Passo Fundo (mulher, 88 anos);

– Pelotas (homem, 69 anos);

– Piratini (homem, 58 anos);

– Porto Alegre (mulher, 35 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Rio Pardo (mulher, 87 anos);

– Rio Pardo (mulher, 89 anos);

– Rio Pardo (mulher, 93 anos);

– São Leopoldo (homem, 44 anos);

– São Luiz Gonzaga (mulher, 88 anos);

– Sapiranga (homem, 50 anos);

– Tapera (mulher, 84 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 1

Alegrete – 4

Alvorada – 12

Anta Gorda – 1

Bagé – 5

Barra do Rio Azul – 2

Barracão – 1

Bento Gonçalves – 17

Cachoeirinha – 2

Camaquã – 3

Campo Bom – 8

Canoas – 5

Capão da Canoa – 5

Carazinho – 8

Caxias do Sul – 17

Charqueadas – 1

Ciríaco – 1

Cruz Alta – 4

Cruzeiro do Sul – 1

Dezesseis de Novembro – 2

Dois Irmãos – 1

Dom Pedrito – 1

Eldorado do Sul – 1

Erechim – 7

Espumoso – 1

Estância Velha – 1

Esteio – 2

Estrela – 2

Farroupilha – 1

Flores da Cunha – 1

Frederico Westphalen – 6

Garibaldi – 1

Gaurama – 1

Glorinha – 6

Gravataí – 7

Guaíba – 1

Guaporé – 6

Ibirubá – 10

Ijuí – 13

Itatiba do Sul – 1

Lajeado – 7

Marau – 4

Minas do Leão – 1

Montauri – 1

Nova Bassano – 1

Nova Petrópolis – 1

Nova Prata – 2

Nova Roma do Sul – 1

Nova Santa Rita – 1

Novo Hamburgo – 24

Palmares do Sul – 4

Parobé – 5

Passo Fundo – 53

Pelotas – 8

Pinheiro Machado – 1

Portão – 9

Porto Alegre – 23

Porto Xavier – 2

Presidente Lucena – 6

Rio Pardo – 3

Ronda Alta – 10

Roque Gonzales – 4

Salvador do Sul – 4

Santa Cruz do Sul – 5

Santa Margarida do Sul – 1

Santa Maria – 4

Santa Maria do Herval – 2

Santiago – 2

Santo Ângelo – 3

Santo Antônio da Patrulha – 8

Santo Cristo – 2

São Gabriel – 1

São José do Norte – 1

São Leopoldo – 7

São Luiz Gonzaga – 2

São Pedro das Missões – 1

São Pedro do Sul – 1

São Sebastião do Caí – 4

Sarandi – 4

Seberi – 1

Serafina Corrêa – 4

Sertão – 1

Soledade – 1

Tapera – 1

Taquara – 7

Teutônia – 2

Torres – 3

Tramandaí – 5

Três Passos – 13

Vacaria – 2

Venâncio Aires – 1

Viamão – 2

A atualização teve ainda 20 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

