Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Recuperados são 554.489, 96% do total. Foto: Marília Bissigo/Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (12) 3.301 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 56 óbitos. O total de casos confirmados é de 580.518, e o de óbitos, 11.300. Os recuperados são 554.489 (96% dos casos).

Entre os óbitos divulgados, três ocorrem ainda em 2020 e quatro em janeiro de 2021, tendo somente agora as fichas completadas. Os demais 49 são de datas entre os dias 2 e 11 de fevereiro. A atualização teve ainda 128 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 83 anos);

Alvorada (mulher, 56 anos);

Alvorada (mulher, 92 anos);

Arroio dos Ratos (homem, 79 anos);

Campina das Missões (homem, 83 anos);

Canela (mulher, 94 anos);

Canoas (mulher, 60 anos);

Canoas (homem, 79 anos);

Canoas (mulher, 72 anos);

Canoas (mulher, 70 anos);

Carazinho (mulher, 77 anos);

Caxias do Sul (mulher, 88 anos);

Caxias do Sul (mulher, 86 anos);

Cidreira (mulher, 50 anos);

Dois Irmãos (homem, 89 anos);

Guaíba (mulher, 74 anos);

Guaíba (mulher, 55 anos);

Imbé (mulher, 67 anos);

Imbé (homem, 75 anos);

Iraí (mulher, 63 anos);

Nova Bassano (mulher, 72 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 59 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 52 anos);

Osório (homem, 84 anos);

Osório (homem, 78 anos);

Pantano Grande (homem, 61 anos);

Parobé (homem, 49 anos);

Pelotas (homem, 78 anos);

Pelotas (mulher, 78 anos);

Pelotas (mulher, 64 anos);

Pelotas (homem, 90 anos);

Pelotas (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 71 anos);

Porto Alegre (homem, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 88 anos);

Porto Alegre (homem, 56 anos);

Rondinha (mulher, 91 anos);

Rosário do Sul (homem, 60 anos);

Santa Clara do Sul (homem, 90 anos);

Santa Maria (homem, 85 anos);

Santa Rosa (homem, 68 anos);

Santana do Livramento (mulher, 71 anos);

Santo Ângelo (mulher, 84 anos);

São Leopoldo (mulher, 70 anos);

São Leopoldo (mulher, 91 anos);

São Miguel das Missões (mulher, 73 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 65 anos);

Taquara (mulher, 65 anos);

Terra de Areia (homem, 85 anos);

Terra de Areia (homem, 78 anos);

Toropi (homem, 69 anos);

Tramandaí (homem, 89 anos);

Três de Maio (mulher, 37 anos);

Viamão (mulher, 45 anos);

Viamão (homem, 56 anos);

Viamão (homem, 82 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 1

Água Santa – 1

Agudo – 4

Alegrete – 2

Alegria – 1

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alpestre – 3

Alto Feliz – 2

Alvorada – 45

Anta Gorda – 4 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 12, 2021

