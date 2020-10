Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem apenas um município sem casos de coronavírus. Total é de 218.835 casos no Estado

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 205.543 (94% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 205.543 (94% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (15) 1.997 novos casos de coronavírus e foram confirmados mais 45 óbitos, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos confirmados é de 218.835 e o de óbitos 5.282. Os recuperados são 205.543 (94% dos casos). Com as últimas inclusões, apenas o município de Cerro Branco não possui casos registrados de Covid-19. Os outros municípios, 99,8% dos 497, têm pelo menos um caso de coronavírus registrado. A atualização teve ainda 93 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Dos óbitos divulgados nesta quinta, três são de agosto e setembro e agora tiveram a ficha de notificação concluída. Os demais são de datas entre os dias 4 e 15 de outubro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 60 anos);

Alvorada (mulher, 86 anos);

Bento Gonçalves (homem, 78 anos);

Cachoeirinha (homem, 72 anos);

Cachoeirinha (homem, 78 anos);

Cachoeirinha (homem, 94 anos);

Canoas (mulher, 93 anos);

Canoas (homem, 65 anos);

Capão do Leão (mulher, 86 anos);

Carazinho (homem, 44 anos);

Gramado (homem, 90 anos);

Gravataí (homem, 88 anos);

Gravataí (homem, 50 anos);

Guaíba (homem, 52 anos);

Ibiaçá (homem, 65 anos);

Lindolfo Collor (mulher, 75 anos);

Nova Santa Rita (homem, 36 anos);

Novo Hamburgo (homem, 79 anos);

Palmeira das Missões (mulher, 63 anos);

Parobé (mulher, 78 anos);

Pelotas (homem, 34 anos);

Pelotas (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (homem, 55 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 66 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Santa Maria (mulher, 72 anos);

Santa Maria (mulher, 82 anos);

São Leopoldo (mulher, 79 anos);

Sapiranga (homem, 81 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 73 anos);

Taquari (homem, 87 anos);

Uruguaiana (mulher, 62 anos);

Uruguaiana (homem, 64 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 1

Alegrete – 9

Alto Feliz – 1

Alvorada – 35

André da Rocha – 1

Antônio Prado – 1

Arambaré – 1

Araricá – 5

Aratiba – 1

Arroio do Meio – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) October 15, 2020

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul