Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a doença atingiu um paciente, um homem de 60 anos Foto: Reprodução Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a doença atingiu um paciente, um homem de 60 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul foi confirmado nesta terça-feira (10). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a doença atingiu um paciente, um homem de 60 anos, da cidade de Campo Bom. Ele apresentou sintomas há algumas semanas quando retornou da Itália.

Na ocasião, ele foi imediatamente isolado por orientação da secretaria, que seguiu protocolo do Ministério da Saúde. Ele encontra-se em bom estado de saúde e seus familiares não apresentam sintomas.

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, realiza nesta terça-feira uma coletiva de imprensa para atualizar a situação epidemiológica do novo coronavírus no Estado.

A apresentação dos dados e ações em desenvolvimento será no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini com as presenças do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

