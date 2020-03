Porto Alegre Quadrilha arromba casa lotérica e tenta furtar o cofre na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Polícia acredita que, devido ao peso do equipamento e ao acionamento do alarme, bandidos tenham fugido sem levar nada Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quatro criminosos tentaram furtar o cofre de uma agência lotérica na madrugada desta terça-feira (10) no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre.

Por conta do peso, o equipamento acabou sendo abandonado intacto na calçada do estabelecimento comercial situado na rua Jorge Furtado. Acionados pelo proprietário, os policiais militares do 20º BPM compareceram no local.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram a ação dos ladrões que, munidos de barra de ferro e pé-de-cabra, arrombaram uma porta metálica com o objetivo de invadir a agência lotérica. Ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado.

