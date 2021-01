Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais 4.201 casos de coronavírus e 83 novos óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Número de recuperados é de 508.465 (95%). Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou mais 4.201 casos de coronavírus e 83 novos óbitos pela doença, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos é de 532.944 e o de óbitos, 10.443. O número de recuperados é de 508.465 (95%).

Porto Alegre é a cidade que registrou o maior número de óbitos, 11, dos 2.087 registrados até agora, além de 105 novos casos entre 78.888 confirmados. Depois da Capital, os municípios que registraram mais óbitos foram Caxias do Sul e Novo Hamburgo, com oito mortes cada uma; e São Leopoldo, com quatro.

Registraram pelo duas mortes no balanço desta terça os municípios de Canoas, Santa Maria, Pelotas, Gravataí, Igrejinha e Veranópolis.

Já Passo Fundo, Rio Grande, Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Esteio, Viamão, Uruguaiana, Ijuí, Venâncio Aires, Montenegro, Capão da Canoa, Camaquã, Torres, Guaíba, Estância Velha, Teutônia, Charqueadas, Dois Irmãos, Ivoti, São Lourenço do Sul, São Luiz Gonzaga, Santa Vitória do Palmar, Candelária, Arroio Grande, Balneário Pinhal, Cruzeiro do Sul, Redentora, Bom Jesus, Arroio do Tigre, Morro Reuter, Maquiné, David Canabarro, Pareci Novo, Severiano de Almeida, Boqueirão do Leão, Santo Antônio das Missões, Alpestre, São Valentim do Sul e Santo Expedito do Sul registraram uma morte cada uma pela doença.

