Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem menor número mensal de roubos de veículos em 15 anos

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foram 123 registros em agosto, conforme relatório do governo gaúcho. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mais recente boletim do governo gaúcho sobre segurança pública aponta 123 roubos de veículos durante agosto no Rio Grande do Sul. Um número ainda alto, mas também o menor para 30 dias desde 2010, quando esse tipo de crime passou a ser contabilizado estatisticamente pelas autoridades estaduais. Já em relação a igual período do ano passado, a queda é de 2,4%.

Porto Alegre também atingiu em agosto o nível mais baixo da série histórica na modalidade, que envolve a subtração de automóvel ou motocicleta, por exemplo, por meio de ameaça ou agressão. Foram 32 incidentes na capital gaúcha, 12 a menos que em igual período no ano passado (44), uma queda de 27%, portanto.

“Para se ter uma ideia do tamanho dessa redução, em agosto de 2018 a capital tinha 22 ocorrências diárias desse tipo de crime patrionial”, ressalta o informe divulgado no site oficial estado.rs.gov.br. “Agora é apenas um por dia.”

Outros indicadores

“O Estado vive o momento mais seguro de sua história”, garante o governo do Estado.” Como se não bastassem as quedas consistentes dos indicadores, os números atuais são os menores desde o início da medição, em 2010. O que até então parecia algo impossível de acontecer vem ocorrendo e 2025 deverá ser mais seguro que 2024 e 2023. ”

Assim como agosto chegou ao fim com o menor número de roubos de veículos nos últimos 15 anos, os crimes violentos letais e intencionais (CVLI) seguiram na mesma linha.

De 1º a 31 de agosto, foram 123 delitos contra 126 apontados em junho de 2024 (menor número até então), uma baixa de pouco mais de 2%. Para fins de análise comparativa, em agosto de 2018 foram roubados 1.280 veículos no mês. No CVLI, são 92 ocorrências contra 93 apontadas em julho de 2024, que já era um recorde.

Os homicídios caíram 24% na comparação com agosto de 2024, passando de 103 para 78. Já os casos de latrocínio baixaram de três para dois, queda de 33%. Nos crimes contra o patrimônio, os incidentes em transportes coletivos recuaram 23%, de 22 para 17. No campo, o abigeato continua em queda. Foram 245 situações contra 282 no mesmo período do ano passado, queda de 13%. Com isso, tais indicadores registraram os menores índices para agosto na série histórica.

Acumulado do ano

Na comparação mês a mês, o Estado também apresentou retração de 12% nas ocorrências em estabelecimentos comerciais, de 364 para 322. O mesmo não se pode dizer de outras três modalidades de crime, que apresentaram crescimento: assaltos a pedestre (1.237 para 1.239), ataques a banco (zero para três) e feminicídios (cinco para oito).

“Os números históricos de agosto demonstram que estamos no caminho certo”, avalia o titular da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), Sandro Caron. “Ao mesmo tempo, não diminui a nossa responsabilidade no combate à criminalidade.”

Ele acrescanta: “Seguiremos firmes e atentos a qualquer ponto fora da curva. Nosso principal objetivo é levar tranquilidade ao povo gaúcho, para que possam sair de casa para trabalhar, estudar e ter seu momento de lazer com a família. É como diz o nosso slogan: “a nossa missão é a tua segurança”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-tem-menor-numero-mensal-de-roubos-de-veiculos-em-15-anos/

Rio Grande do Sul tem menor número mensal de roubos de veículos em 15 anos

2025-09-12