Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Esta semana será marcada por uma grande variação climática em parte do RS, com altas temperaturas nos primeiros dias e possibilidade de temporais. (Foto: EBC)

Esta semana será marcada por uma grande variação climática em parte do Rio Grande do Sul, com altas temperaturas nos primeiros dias e possibilidade de temporais entre quarta-feira (12) e quinta-feira (13) na região Sul do Estado. De acordo com o site de meteorologia Climatempo, após o calor, a previsão indica chuvas intensas, seguidas por queda brusca de temperatura e períodos de tempo firme.

Os primeiros dias da semana terão sol e calor intenso, com máximas podendo ultrapassar os 35°C em algumas localidades. Nesta terça-feira (11), o calor ainda seguirá sobre todo o Estado, com tempo seco na maior parte do dia. No entanto, entre a tarde e noite, pancadas isoladas de chuva se formação, devido ao forte calor e à aproximação da frente fria.

Já na quarta (12), a frente fria começa a avançar lentamente sobre o RS, provocando chuva, que deverá vir acompanhada de temporais, com ventos e chuva pontualmente fortes, raios e queda de granizo. Haverá sensação de tempo muito abafado desde a manhã.

O tempo volta a firmar na sexta-feira (14), quando o sol reaparece e as temperaturas se tornam mais amenas. No entanto, a instabilidade retorna no sábado (15), com previsão de chuvas e possibilidade de temporais à tarde.

Do dia 13 ao dia 25 de fevereiro, o RS estará sob o predomínio de tempo instável, com mais dias nublados e chuvosos, que secos. Apenas entre os dias 21 e 22 que o sol aparecerá mais.

“Para as lavouras de sequeiro que estão necessitando de chuva, esta é uma boa notícia, visto que ainda poderá salvar muitas áreas. Os acumulados estimados pelo modelo variam entre 70 e 130 mm, em média. Já para as lavouras de arroz em fase de floração, ou colheita, muitos dias nublados, e/ou com chuva, não serão bons”, informa o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuva em quase todo o País, com acumulados durante a semana que podem ultrapassar 50 mm nas Regiões Norte, localidades do Mato Grosso e oeste de Goiás, além do sul do Rio Grande do Sul e leste do Paraná e de Santa Catarina.

Na Região Sul, o tempo quente e seco continuará no Rio Grande do Sul até esta terça-feira, entretanto, a passagem de um sistema frontal a partir de quarta-feira possibilitará o retorno das chuvas ao longo da semana, possibilitando acumulados acima de 50 mm. Por outro lado, as instabilidades no Paraná e Santa Cantarina se intensificarão a partir de quarta-feira, com chuvas mais expressivas no leste desses Estados e acumulados acima de 60 mm, podendo ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

