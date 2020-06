Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 323 mortes e ultrapassa os 14 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Casos estão presentes em 340 municípios.

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (11) 552 novos casos da Covid-19, chegando a 14.168. Também foram confirmados sete novos óbitos, alcançando 323 mortes. O número estimado recuperados é de 11.277 (80% dos casos).

Os novos óbitos são dos municípios:

– Jaguari (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 49 anos);

– Porto Alegre (mulher, 55 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Santa Maria (homem, 76 anos);

– São Leopoldo (mulher, 87 anos);

– Viadutos (homem, 83 anos).

Os novos casos confirmados nesta quinta são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alpestre – 1

Alvorada – 8

Ametista do Sul – 1

Arroio do Meio – 1

Arvorezinha – 1

Bagé – 3

Barão – 1

Barra do Ribeiro – 1

Benjamin Constant do Sul – 1

Bento Gonçalves – 29

Boa Vista das Missões – 1

Bom Jesus – 2

Bom Retiro do Sul – 1

Caçapava do Sul – 6

Cachoeira do Sul – 1

Cachoeirinha – 8

Camaquã – 1

Campo Bom – 12

Canela – 1

Canoas – 13

Capão do Leão – 1

Carazinho – 1

Casca – 1

Caxias do Sul – 6

Condor – 7

Coronel Pilar – 1

Cruz Alta – 6

Cruzeiro do Sul – 7

Dois Irmãos – 2

Dom Pedro de Alcântara – 1

Erechim – 21

Ernestina – 2

Espumoso – 1

Esteio – 1

Estrela – 1

Farroupilha – 18

Fazenda Vilanova – 1

Flores da Cunha – 2

Floriano Peixoto – 5

Frederico Westphalen – 2

Getúlio Vargas – 3

Glorinha – 1

Gramado – 1

Gravataí – 8

Guabiju – 1

Guaíba – 4

Guaporé – 11

Ibirapuitã – 1

Ibirubá – 7

Ijuí – 1

Imbé – 1

Itaqui – 1

Itatiba do Sul – 1

Ivoti – 2

Jaguari – 2

Jóia – 1

Lajeado – 10

Maquiné – 1

Marau – 7

Marcelino Ramos – 4

Mariana Pimentel – 1

Montenegro – 1

Nonoai – 1

Nova Araçá – 56

Nova Prata – 1

Nova Santa Rita – 1

Novo Hamburgo – 4

Novo Machado – 1

Osório – 6

Panambi – 4

Passo Fundo – 43

Paverama – 6

Pelotas – 8

Pinheirinho do Vale – 1

Planalto – 1

Pontão – 5

Portão – 2

orto Alegre – 52

Progresso – 1

Rio Grande – 1

Rolante – 2

Salto do Jacuí – 2

Santa Cecília do Sul – 5

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 5

Santa Rosa – 1

Santiago – 5

Santo Ângelo – 4

São Borja – 1

São Jerônimo – 3

São José do Hortêncio – 1

São José do Ouro – 2

São Leopoldo – 5

São Marcos – 5

São Paulo das Missões – 1

São Sebastião do Caí – 1

São Sepé – 1

São Valentim – 3

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 5

Sarandi – 5

Serafina Corrêa – 5

Sertão – 2

Soledade – 1

Tapejara – 5

Tapera – 1

Teutônia – 2

Tiradentes do Sul – 1

Tramandaí – 1

Três Cachoeiras – 4

Três Palmeiras – 3

Uruguaiana – 4

Veranópolis – 2

Vespasiano Correa – 1

Viadutos – 1

Viamão – 4

Vila Maria – 2

Westfália – 10

A atualização teve ainda 3 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

