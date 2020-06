Rio Grande do Sul Mobilização garante o conserto de 85 respiradores para hospitais do RS

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Foram mapeados 254 equipamentos com problemas Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini Foram mapeados 254 equipamentos com problemas. (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul mobilizou empresas e organizações da iniciativa privada para colaborar no conserto de respiradores que estavam estragados nos hospitais gaúchos. A iniciativa da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica ocorreu no começo da pandemia, em março, e mapeou 254 equipamentos com problemas.

Destes, 85 já receberam manutenção e estão em pleno funcionamento para recuperação de pacientes da Covid-19. “Mobilizamos a sociedade civil para colaboração no conserto de respiradores. O Estado não fez qualquer compra por qualquer valor de respiradores, por avaliarmos que o risco era grande, então, buscamos outros caminhos para garantir o atendimento à população, sempre prezando pela boa aplicação do dinheiro público. Agradecemos a iniciativa e o apoio que recebemos”, disse o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (11).

Do total de respiradores disponíveis no Estado para atendimento, no momento, 36% estão em uso. Segundo levantamento realizado pelas empresas, o valor investido nos consertos foi de R$ 404 mil.

“A complexidade varia bastante, mas o gasto médio é de R$ 4.762,00 por equipamento. Teve um que necessitou de um suporte de R$ 30 mil para conserto. As verbas são somente do setor privado. Uma ação solidária que demonstra a responsabilidade social dessas empresas e entidades em prol da comunidade gaúcha”, disse o titular da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal.

