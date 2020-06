Rio Grande do Sul Ministério da Saúde envia 130 novos respiradores para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

O uso dos equipamentos é indicado nos casos graves de Covid-19 Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul receberá, a partir da próxima semana, 130 novos respiradores do Ministério da Saúde. Os equipamentos são fundamentais no enfrentamento à Covid-19 porque ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos. O seu uso é indicado nos casos graves da doença.

“Apesar das turbulências e trocas de comando, o Ministério da Saúde tem apoiado de forma significativa e dedicada com estruturação, habilitação de leitos e repasses de recursos. Agora, com o envio desses equipamentos tão importantes, que vão reforçar ainda mais a nossa rede hospitalar, não podemos deixar de salientar esse suporte e agradecer”, destacou o governador Eduardo Leite em live realizada nesta quinta-feira (11).

Do total, 80 são do modelo “beira leito”, usados nas UTIs (unidades de tratamento intensivo), e outros 50 são de “transporte”, que ajudam na manutenção da vida do paciente até ele ser transferido para outro respirador. A Secretaria da Saúde está definindo a distribuição desses equipamentos aos municípios e hospitais.

“Era um pedido que tínhamos feito ao Ministério da Saúde no final de março, pois sabíamos que precisaríamos de respiradores para abrir novos leitos de UTI e estávamos aguardando, sabendo de toda a dificuldade que há no mundo para adquirir os equipamentos. Por isso, a confirmação desse envio foi muito comemorada porque ampliará nossa capacidade ainda mais e deixará nossa rede ainda mais estruturada”, ressaltou a diretora do Departamento de Assistência Ambulatorial e Hospitalar da Secretaria da Saúde, Lisiane Wasem Fagundes.

