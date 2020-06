Polícia Polícia encontra depósito de drogas no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Operação ocorreu no bairro Canudos, em Novo Hamburgo Foto: Polícia Civil/Divulgação Operação ocorreu no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) localizaram uma casa que funcionava como depósito de drogas no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Um homem que estava no imóvel foi preso, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (11) pela Polícia Civil.

A operação foi deflagrada no fim da tarde de quarta (10). Conforme o delegado Thiago Bennemann, foram apreendidos 2,8 quilos de crack, 2,3 quilos de cocaína, 2,2 quilos de maconha, 4,3 quilos de insumos (bicarbonato de sódio), balanças de precisão, munição 9 mm, contabilidade do tráfico, celular e um veículo.

Parte das drogas encontrava-se oculta em recipientes com arroz. Os entorpecentes seriam distribuídos a traficantes de Novo Hamburgo e Campo Bom.

