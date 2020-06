Rio Grande do Sul Laboratório Central do RS já realizou mais de 15 mil exames para detectar o novo coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

A capacidade atual do Lacen-RS é de até 400 testes por dia Foto: Luís André/Secom/Arquivo A capacidade atual do Lacen é de até 400 testes por dia. (Foto: Luís André/Secom/Arquivo) Foto: Luís André/Secom/Arquivo

O Lacen-RS (Laboratório Central do Estado), em Porto Alegre, já realizou mais de 15 mil exames de diagnóstico do novo coronavírus. Apesar do grande volume, o laboratório conseguiu zerar a fila de amostras que aguardam o processamento. Ao considerar as 5,7 mil amostras recebidas nos últimos 30 dias, 84% delas tiveram o resultado em até um dia após a chegada ao Lacen.

A etapa anterior a essa é da coleta da amostra e envio para o laboratório, que ficam sob responsabilidade dos municípios. A capacidade atual do Lacen-RS é de até 400 testes por dia.

O Lacen foi um dos primeiros laboratórios estaduais em que a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) descentralizou o diagnóstico do coronavírus. Antes de 6 de março, todos os casos suspeitos tinham que ser enviados para exame no Rio de Janeiro. Mesmo que em número ainda pequeno, os resultados levavam, normalmente, mais de uma semana.

Identificação genética do vírus

O exame para o coronavírus é um teste de biologia molecular que identifica o material genético do vírus. Para a análise, o Lacen utiliza amostras de secreções das vias respiratórias (do nariz e garganta) dos casos suspeitos.

Esses materiais são coletados das pessoas com a suspeita da doença com o uso de um tipo de haste de plástico. Assim que chegam ao laboratório, essas amostras passam por diferentes estágios de preparação e extração do material genético das moléculas até chegar à etapa final do processo.

Casos graves e situações especiais

São elegíveis para análise do novo coronavírus no Lacen-RS os casos de pacientes hospitalizados por algum problema respiratório. Além desses, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde orienta que sejam encaminhados para o laboratório casos especiais e que atendam a critérios epidemiológicos, desde que com a presença de sintomas, como os que são parte de investigação de surtos em locais como empresas e instituições de longa permanência de idosos, pessoas com mais de 50 anos, gestantes e puérperas, profissionais que trabalhem em veículos de transporte de cargas e transporte coletivo de passageiros ou do setor portuário, trabalhadores de instituições de saúde, entre outros.

Além desse tipo de exame, o governo do Estado já distribuiu aos municípios mais de 384 mil testes rápidos para a Covid-19. Esse tipo de análise faz a identificação dos anticorpos produzidos pelo organismo em resposta à infecção pelo SARS-CoV2. É realizado com a coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo da pessoa. Seu uso é recomendado após, pelo menos, uma semana de início dos sintomas.

