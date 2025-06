O Rio Grande do Sul voltou a registrar temperaturas negativas nesta segunda-feira (30), dia em que uma nova massa de ar polar começou a avançar sobre o Brasil, principalmente na região Sul, em parte do Centro-Oeste e em áreas do Norte. A previsão é de que o fenômeno dure até sexta-feira (4).

Com a chegada da nova onda de frio, o tempo fica seco no Estado nos próximos dias. Nesta segunda, de acordo com a Defesa Civil gaúcha, as temperaturas mínimas no RS foram verificadas em Santana do Livramento (-1,4°C), Dom Pedrito (-1,1°C), Rosário do Sul (0,1°C), Lavras do Sul (0,4°C) e Hulha Negra (0,6°C). As medições foram feitas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Porto Alegre

A Capital registrou mínima de 8°C nesta segunda. De acordo com a Catavento Meteorologia – serviço contratado pela prefeitura –, a temperatura deve cair para 2°C nesta terça (1º). O vento deixa a sensação térmica ainda mais baixa.