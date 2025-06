Porto Alegre Porto Alegre registra bloqueios no trânsito devido à elevação das águas do Guaíba

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Comportas do sistema de proteção contra cheias foram fechadas na Capital Foto: PMPA/Divulgação Comportas do sistema de proteção contra cheias foram fechadas na Capital. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou, na manhã desta segunda-feira (30), que registra nove pontos de bloqueio no trânsito no 4º Distrito, na Zona Sul e no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, em razão da elevação das águas do Guaíba.

Com o fechamento da comporta 12 do sistema de proteção contra as cheias, que conecta a rua Voluntários da Pátria com a avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairu, os motoristas que desejarem acessar a área central devem seguir pela Voluntários da Pátria ou avenida Farrapos, em direção ao Centro.

Para acessar a avenida Portuária, do outro lado da Castelo Branco, o acesso é orientado pelos agentes da EPTC a partir da avenida Ernesto Neugebauer e da rua João Moreira Maciel, no bairro Humaitá, com trânsito liberado apenas para acesso local.

No bairro Guarujá, na Zona Sul, a avenida Guaíba apresenta acúmulo de água e está bloqueada logo após o acesso ao bairro Espírito Santo, na altura da avenida Guarujá, que também tem bloqueio para a passagem de veículos a partir da rua dos Guenoas.

As ruas adjacentes Oiampi e Jacipuias estão com bloqueios devido ao alagamento. Os agentes da EPTC orientam o desvio na avenida Guaíba a partir da rua dos Minuanos e da rua dos Guenoas, sentido sul.

Na região das ilhas, no bairro Arquipélago, o ponto final da linha 718 – Ilha da Pintada retornou ao terminal provisório localizado na rua Capitão Coelho, nº 56, junto à Colônia de Pescadores Z5. O motivo é o acúmulo de água na avenida Nossa Senhora da Boa Viagem.

Há bloqueio preventivo com acesso local na rua João Moreira Maciel a partir da avenida Ernesto Neugebauer e bloqueio total na mesma via sob a nova ponte do Guaíba.

“É importante que a população registre as ocorrências através das plataformas da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1), pelo número 118, ou no aplicativo 156+POA, para que a prefeitura possa fiscalizar, analisar e atender as demandas. O atendimento funciona 24 horas por dia”, afirmou a EPTC.

