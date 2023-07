Rio Grande do Sul Rio Grande e Alvorada aparecem em pesquisa entre as 50 cidades mais violentas do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Rio Grande aparece na 24ª posição, com taxa de 53,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Já Alvorada está situada em 41º lugar Foto: Reprodução

Os municípios de Rio Grande, no Sul do Estado, e Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, aparecem entre os 50 mais violentos do Brasil. Os dados são do levantamento divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa leva em consideração a taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Rio Grande aparece na 24ª posição, com taxa de 53,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Já Alvorada está situada em 41º lugar (com taxa de 44,8).

Segundo o levantamento, a Bahia ocupa as quatro primeiras posições da lista. Além de Jequié (88,8), aparecem no topo os municípios de Santo Antônio de Jesus (88,3), Simões Filho (87,4) e Camaçari (82,1).

Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Sorriso, no Mato Grosso, e Altamira, no Pará, também possuem taxas de homicídio elevadas, completando os sete primeiros lugares.

2023-07-20