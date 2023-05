Leandro Mazzini Risco na paixão nacional

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

A Confederação Brasileira de Futebol nega que vá suspender o Campeonato Brasileiro das séries A à C (tem muito dinheiro envolvido para perder), mas já tem grupo de trabalho com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para buscar soluções contra manipulação de resultados protagonizadas pelos jogadores e juízes com base em apostas esportivas em sites especializados. Os .bet viraram uma febre brasileira para o futebol e grandes sites já patrocinam todos os times da séria A, e muitos de outras categorias. A direção da CBF trabalha com a ideia de forte punibilidade para dar exemplo: suspensão temporária diante de indícios e banimento do futebol para os denunciados com provas. A CBF vai cobrar regras de compliance claras em contratos dos clubes com jogadores. E os sites de apostas também serão cobrados, por diferentes órgãos, para retirar apostas como “fazer falta”, “tomar um cartão vermelho”, etc.

Padrinho$

Vejam o prestígio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, do ex-ministro de Dilma Aguinaldo Ribeiro, e do presidente do União Brasil, Luciano Bivar junto ao Palácio do Planalto. Eles são os padrinhos das emendas mais altas liberadas ontem: da senadora Mara Gabrili (R$ 28 milhões) – que foi vice de Simone na campanha presidencial – da deputada Daniela Ribeiro (R$ 23 milhões), irmã de Aguinaldo, e do senador Jayme Campos (R$ 16 milhões), um dos principais aliados de Bivar no União.

Irmãozão

Ciente de que será difícil emplacar o irmão procurador Nicolao Dino como PGR, diante da resistência já encontrada no Senado Federal ao seu perfil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, atua discreto para alçá-lo candidato potencial a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. A conferir.

Guerra nos trilhos

A presidente do STF, Rosa Weber, agendou para 31 de maio a votação que pode destravar o projeto da Ferrogrão, ferrovia que ligan Mato Grosso ao Pará. O projeto é cercado de polêmicas, entre as quais o impacto que causaria em 48 territórios. A guerra é entre deputados ligados ao agro e ambientalistas com ligações aos indígenas. Sonia Guajajara, ministra dos Povos Originários, publicou artigo no Le Monde em 2021 criticando os atropelos do governo Bolsonaro.

Resgate cultural

O prefeito de Porto Seguro (BA), Jânio Natal, assinou decreto que resgata e pretende eternizar, merecidamente, as raízes culturais da região do Descobrimento. Instituiu o Patxohã, a linguaem dos índios pataxós, como língua cooficial do município. Há pelo menos duas escolas municipais nas aldeias que ensinam o português às crianças nativas, como também a língua-mãe.

Concurso

O Instituto ACCESS (www.access.org.br) prorrogou para até este domingo as inscrições para o concurso da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Serão ofertadas 16 vagas de nível superior, com salários entre R$ 8.276,59 e R$ 16.966,41 e benefícios. As inscrições podem ser feitas no site do organizador do processo seletivo.

