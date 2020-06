Esporte Robben anuncia volta ao futebol um ano depois de adeus no Bayern de Munique

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Atacante volta ao clube do início da carreira para ajudar em recuperação depois da crise do coronavírus. (Foto: Groningen/Divulgação)

O veterano atacante holandês Robben, de 36 anos, anunciou que voltará a jogar futebol na próxima temporada cerca de um ano depois de sua despedida do Bayern de Munique e o anúncio do fim da carreira. Será o reforço do Groningen, clube onde se formou nas divisões de base, desde os 12 anos, estreou como profissional aos 16 anos e saiu para o PSV Eindhoven aos 18 anos.

“O clube precisa de qualquer ajuda durante esse período para superar a crise do novo coronavírus. Eu participei de várias ações e também pensei sobre o que mais eu poderia fazer pelo nosso Groningen. Nas últimas semanas, tive muitas reuniões com pessoas do clube e ouvi muito da torcida: ‘Robben, siga seu coração!'”, disse o craque ao site oficial do clube. Em abril passado, Robben revelou a possibilidade de voltar a jogar profissionalmente. Chegou a ser sondado pelo Botafogo, segundo seus dirigentes, em maio. “Começou a ‘coçar’ e agora é minha missão. Estou trabalhando em uma volta como jogador de futebol, no Groningen. Ainda não sei se isso vai funcionar. O que eu sei é que isso vai ter meu compromisso e motivação”, disse Robben. A apresentação oficial de Robben como reforço do Groningen, com entrevista coletiva, mas sem torcida, ocorreu neste domingo (28). O craque tem até número de camisa escolhida. Não poderia ser outra: 10. O atacante assinou contrato até 2021, mas isso é o que menos importa. Nem sabe se realmente conseguirá se manter em campo por todo esse tempo. Se há incerteza com a força física, sobra convicção com o peso da própria imagem.

