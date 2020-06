Esporte O dono de clube que quer Dudu, do Palmeiras, comanda o PSG e liberou fortuna para contratar Neymar

O Al Duhail, clube do Catar que pretende tirar Dudu do Palmeiras, e o francês Paris Saint-Germain, têm o mesmo dono. Trata-se do xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, emir do país do Oriente Médio.

Tamim bin Hamad Al-Thani, inclusive, foi um dos principais articuladores da negociação para contratar Neymar do Barcelona em 2017. O time francês pagou 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época).

Mais recentemente, quando o Barcelona tentou negociar a volta do atacante brasileiro, foi o xeque que também bancou a permanência de Neymar no Paris Saint-Germain. Nos últimos meses, o emir do Catar tem trabalhado para reforçar o Al Duhail. Tanto que contratou o atacante croata Mario Mandzukic da Juventus, da Itália, no fim do ano passado.

Também faz parte do elenco do time do Catar o zagueiro marroquino Mehdi Benatia, com passagens pelo futebol italiano (Udinese, Roma e Juventus) e pelo Bayern de Munique, da Alemanha. O Al Duhail conquistou quatro vezes o torneio nacional nos últimos nove anos. O atual campeão é o Al-Sadd, ex-clube do técnico português Jesualdo Ferreira, do Santos, e hoje comandado pelo espanhol Xavi Hernandez.

Nesta temporada, o Al Duhail tem uma vitória e uma derrota na Liga dos Campeões da Ásia, e é o líder da primeira divisão do Catar. Com 42 pontos em 17 jogos, o time tem quatro pontos de vantagem para o Al Rayyan.No último jogo do torneio, no início de março, o Al Duhail venceu o Al Sailiya – a próxima rodada está marcada para o dia 24 de julho.

E o Palmeiras?

A diretoria do Palmeiras ainda aguarda a formalização da proposta do Al Duhail por Dudu. Porém, nos bastidores, o clube alviverde entende que o desejo do atacante de ser negociado vai pesar.

Paralelamente à negociação, Dudu foi acusado pela ex-mulher de agressão. O atleta se apresentou para esclarecimentos e negou a versão. O clube afirmou que vai aguardar as investigações, mas se posicionou “contra violência e injustiça”.

O clube do Catar pretende apresentar uma oferta de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões) mais bônus. O Verdão tenta receber pelo menos 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões), valor próximo ao projetado pelo Al Duhail considerando uma bonificação futura.

O Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos de Dudu. Com contrato até o fim de 2023, o camisa 7 foi contratado em 2015 do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, em uma operação que totalizou seis milhões de euros.

Neymar

O PSG voltou aos treinamentos e tem um mês de preparação para uma sequência de jogos decisivos. A primeira partida será a final da Copa da França, no dia 24 de julho contra o Saint-Etienne. Uma semana depois, a equipe enfrenta o Lyon pela final da Copa da Liga Francesa. Por fim, em agosto, o time disputa a fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

Assim, o treinador vai precisar do bom futebol de Neymar dentro de campo. Tuchel elogiou o camisa 10 e salientou que o principal agora é a recuperação de sua forma física.

“Neymar está conosco, a cabeça dele está muito boa. Não estaria pronto para jogar amanhã, mas ninguém está ainda. Temos agora quatro ou cinco semanas para nos preparar. Encontrar nosso ritmo é o mais importante neste momento”, concluiu o técnico.

