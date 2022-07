Mundo Robô da Nasa descobre objeto misterioso em Marte

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Imagem tirada em Marte pelo rover Perseverance mostra o que parece ser uma corda. Foto tirada em 12 de julho de 2022 (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

O Perseverance, o robô da Nasa que explora Marte, descobriu um objeto que tem intrigado os observadores do espaço e, inclusive, provocou comentários irônicos que questionam a qualidade deste “espaguete” na superfície do planeta vermelho. O objeto também foi descrito como “planta rolante do deserto” e “linha de pesca”.

Contudo, para além das suposições “criativas” dos observadores, a explicação mais plausível é que se trata dos restos de um componente utilizado para pousar o explorador robótico na superfície de Marte em fevereiro de 2021.

“Estivemos discutindo de onde veio, mas especula-se que seja um pedaço de corda do paraquedas ou do sistema de pouso que leva o robô ao solo”, disse um porta-voz de um laboratório da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. “É preciso ter em conta que não está confirmado que seja uma coisa ou outra”.

O robô explorador Perseverance pousou na superfície de Marte no inicio do ano, sete meses depois de a missão ter partido da Terra.

Os destroços foram detectados pela primeira vez em 12 de julho, através da câmera de prevenção de riscos situada na parte frontal esquerda do rover. Quatro dias depois, quando o Perseverance retornou ao mesmo lugar, os objetos já não estavam mais lá.

No Twitter, o “astrônomo amador”, Stuart Atkinson, brincou que quem se preocupa com o acúmulo de lixo provocado pelo Perseverance, não deveria. “Em mais ou menos cem anos, os marcianos estarão coletando ansiosamente todas essas coisas e exibindo-as em museus ou transformando-as em ‘joias históricas’, como fazemos com fósseis, âmbar e meteoritos”, opinou. “Um dia, esse emaranhado de fibras provavelmente será enrolado no pulso pálido de um jovem marciano, usado como pulseira da amizade”.

Outras ‘descobertas’

Esta não é a primeira vez que uma imagem feita pelo Perseverance intriga os observadores. Entretanto, assim como aconteceu com o pedaço de corda, um outro episódio também frustrou os pesquisadores por se tratar de lixo acumulado pelo robô.

Em junho, a câmera do rover identificou um pedaço de papel alumínio encravado entre as rochas do planeta vizinho. Cientistas acreditam que ele tenha pertencido a um cobertor térmico que escapou da mochila do rover em 2021, no momento em que ele descia à Marte, mas ainda não sabem dizer se a peça pousou ali ou se foi soprada pelo vento.

