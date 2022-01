Tecnologia Robô que exibe expressões faciais “quase” humanas causou espanto e admiração

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Robô impressiona com face humana e expressões assustadoramente realistas. (Foto: Reprodução)

A empresa de robótica Engineered Arts criou um robô humanoide que assusta pelo realismo do rosto, movimentação e as expressões faciais. Um vídeo publicado na internet começou a ser amplamente divulgado para mostrar como a cara cinza da máquina parece ganhar vida com reações muito similares aos humanos.

O projeto é tão perfeito – e assustador – que espantou até o CEO da SpaceX, Elon Musk, conforme tuíte publicado em seu perfil oficial. A expressão “Yikes” é uma interjeição que representa espanto, algo como “caramba” ou “nossa” em português. Musk é um apaixonado por tecnologia de ponta e uma das suas empresas, a Tesla, trabalha em protótipos de robôs humanoides.

Na onda do milionário, milhares de outros usuários na rede social também se mostraram bastante impressionados, eufóricos e até apreensivos quanto à tecnologia. Muita gente chegou a questionar até se o projeto não estaria indo longe demais ao fazer algo tão próximo da perfeição.

A verdade é que esta máquina não tem inteligência artificial e foi pré-programada para realizar essas expressões. Como bem destacou o youtuber Marques Brownlee, trata-se de um amontado de engrenagens e borracha esticável criados para simular o movimento facial apenas.

Outras pessoas, contudo, aproveitaram para brincar com a situação ou até fazer um paralelo com a série de TV Westworld, na qual os robôs se rebelam contra os humanos após serem maltratados. As principais comparações, contudo, foi com um personagem bem famoso na cultura popular: o ciborgue interpretado por Arnold Schwarzenegger em Exterminador do Futuro.

