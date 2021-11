Rio Grande do Sul Rodovias entre Arroio Grande e Herval passam por obras de recuperação

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

R$ 2 milhões são investidos na recuperação da RSC-473 e da ERS-602 Foto: Divulgação Daer R$ 2 milhões são investidos na recuperação da RSC-473 e da ERS-602. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação Daer

Rodovias entre os municípios de Arroio Grande e Herval, na Região Sul do RS, estão recebendo melhorias. Executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), os serviços na RSC-473 e na ERS-602 abrangem 48 quilômetros a partir do entroncamento com a BR-116.

As atividades receberam investimento de R$ 2 milhões previstos no Plano de Obras 2021-2022. De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, as obras são importantes para impulsionar a economia regional.

“Estamos recuperando trechos que formam uma rota estratégica para escoar a produção das empresas de reflorestamento de eucalipto”, destaca. “É uma obra que se soma ao conjunto de esforços do governo do Estado para melhorar as condições da malha rodoviária, que conta com R$ 1,3 bilhão em investimentos até dezembro de 2022”, enfatiza Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que, nos pontos mais críticos, os serviços incluem o nivelamento do asfalto e a correção de demais imperfeições. “Também vamos realizar o corte de vegetação nas margens da rodovia, melhorando a visibilidade da pista e contribuindo para a segurança dos usuários”, complementa. “A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o fim do mês.”

